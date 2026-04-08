“El cielo necesitaba una gobernadora”: el mensaje de la hija de Nelsy Cruz año del Jet Set

Publicado por Merilenny Mueses Creado: Actualizado:

A un año de la tragedia del Jet Set, en la que falleció la entonces gobernadora de Monte Cristi, Nelsy Cruz, su hija, Isaura Núñez, compartió un emotivo mensaje en el que recordó su vida y legado, así como el vacío que ha dejado su ausencia.

En la publicación, describió lo difícil que ha sido aprender a vivir sin ella.

“Mamita linda, anoche tuve una conversación contigo, donde te contaba lo rara y diferente que va mi vida desde que ya no estás. Ha sido muy difícil aprender a vivir sin ti, sin tus abrazos y esa sonrisa, esa vocecita chillona que me despertaba a las 7:00 de la mañana diciéndonos: ‘¡DESPIÉRTENSE A LIMPIAAAARR!’”, expresó.

Asimismo, resaltó las cualidades humanas de la exfuncionaria, a quien definió como una persona solidaria y de valores.

“Creo que la vida ha sido muy injusta al llevarse a alguien con tan hermoso corazón y con muchísimos valores. Nunca se me olvidará que fuiste una súper heroína en vida y hasta después de haber fallecido, eres y siempre serás mi ejemplo a seguir”.

También recordó el vínculo cercano que las unía, destacando el rol que asumió en su crianza.

“Tu corazón es tan lindo que, sin tener la responsabilidad de mantenerme y criarme en mi adolescencia, lo hiciste solo por el amor que me tenías y para ayudarme a ser mejor persona”.

En su mensaje, la joven expresó su deseo de que se haga justicia por las víctimas de la tragedia.

“Espero en Dios se pueda hacer justicia por ti y por todos aquellos que perdieron la vida en ese lugar tan horrible”.

Finalmente, manifestó su convicción de que su madre descansa en paz y que su legado permanece.

“Mi corazón está tranquilo porque sé que estás en un lugar donde tienes paz. Como dijo Nelfa: ‘el cielo necesitaba una gobernadora’ y por eso Dios te eligió a ti. Te amo por siempre”.

Su papel en la tragedia

Nelsy Cruz fue una de las víctimas del colapso del techo de la discoteca Jet Set, ocurrido el 8 de abril de 2025, que dejó 236 fallecidos y más de 100 heridos.

La funcionaria fue quien logró alertar al presidente Luis Abinader sobre lo ocurrido la madrugada de la tragedia.