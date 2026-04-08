“Te fuiste bailando y cantando”: el recuerdo de una amiga a un año del Jet Set

Publicado por Merilenny Mueses Creado: Actualizado:

A un año de la tragedia del Jet Set, que dejó 236 fallecidos, la periodista Danylsa Vargas recordó con dolor a su amiga Patricia Gisselle Acosta, a quien describió como una mujer que vivió intensamente hasta el final.

En su mensaje, destacó que falleció haciendo lo que más le apasionaba.

“Patty, disfrutaste la vida como si supieras el tiempo que ibas a durar. Te fuiste bailando y cantando… tus debilidades”, expresó.

La comunicadora también rememoró el momento de incertidumbre vivido tras la tragedia.

“Como si fuera ayer… justo hoy vuelvo a tu casa, donde no había podido regresar. Solo recuerdo cómo, a esta misma hora, aquí estábamos Karol de la Cruz y yo, a la espera de alguna noticia, porque entendíamos que eras un ser tan despierto y enérgico que ibas a lograr reaccionar y escapar. Pero la decisión divina era otra”.