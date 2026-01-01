Santo Domingo 0ºC / 0ºC
Newsletter
Guardianes de la verdad El País

Moviendo montañas

Cientos celebran inicio de año con La Batalla de la Fe 2026

La concentración, considerada la más grande de su tipo en República Dominicana, se ha convertido en un símbolo de identidad religiosa y cultural, con impacto tanto en la vida espiritual como en el debate público sobre el rol de la fe en la sociedad.

Batalla de la Fe

Batalla de la FeDuani Nuñez

Lency Alcántara
Publicado por
Lency Alcántara

Creado:

Actualizado:

Miles de creyentes se congregaron este 1 de enero en el Estadio Olímpicoélix Sánchez para participar en la tradicional concentración evangélica “La Batalla de la Fe”, encabezada por los pastores Ezequiel Molina Rosario y Ezequiel Molina JFr.

El evento, transmitido en vivo por plataformas digitales, reunió a fieles de todo el país y del extranjero, quienes se unieron en oración, cánticos y mensajes de renovación espiritual. La jornada estuvo marcada por llamados a la unidad nacional, la esperanza y la defensa de los valores cristianos, en un contexto social que demanda mayor cohesión y fe compartida.

Batalla de la Fe

Batalla de la FeDuani Nuñez

La concentración, considerada la más grande de su tipo en República Dominicana, se ha convertido en un símbolo de identidad religiosa y cultural, con impacto tanto en la vida espiritual como en el debate público sobre el rol de la fe en la sociedad.

@EzequielMolinaJr @EzequielMolinaRosario
Sobre el autor
Lency Alcántara

Lency Alcántara

Periodista, con más de una década de experiencia en temas económicos y de investigación. Especialidad en Comunicación Iconográfica.

tracking