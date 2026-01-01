Cientos celebran inicio de año con La Batalla de la Fe 2026

Publicado por Lency Alcántara Creado: Actualizado:

Miles de creyentes se congregaron este 1 de enero en el Estadio Olímpicoélix Sánchez para participar en la tradicional concentración evangélica “La Batalla de la Fe”, encabezada por los pastores Ezequiel Molina Rosario y Ezequiel Molina JFr.

El evento, transmitido en vivo por plataformas digitales, reunió a fieles de todo el país y del extranjero, quienes se unieron en oración, cánticos y mensajes de renovación espiritual. La jornada estuvo marcada por llamados a la unidad nacional, la esperanza y la defensa de los valores cristianos, en un contexto social que demanda mayor cohesión y fe compartida.

Batalla de la FeDuani Nuñez

La concentración, considerada la más grande de su tipo en República Dominicana, se ha convertido en un símbolo de identidad religiosa y cultural, con impacto tanto en la vida espiritual como en el debate público sobre el rol de la fe en la sociedad.