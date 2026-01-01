Moviendo montañas
Cientos celebran inicio de año con La Batalla de la Fe 2026
La concentración, considerada la más grande de su tipo en República Dominicana, se ha convertido en un símbolo de identidad religiosa y cultural, con impacto tanto en la vida espiritual como en el debate público sobre el rol de la fe en la sociedad.
Miles de creyentes se congregaron este 1 de enero en el Estadio Olímpicoélix Sánchez para participar en la tradicional concentración evangélica “La Batalla de la Fe”, encabezada por los pastores Ezequiel Molina Rosario y Ezequiel Molina JFr.
El evento, transmitido en vivo por plataformas digitales, reunió a fieles de todo el país y del extranjero, quienes se unieron en oración, cánticos y mensajes de renovación espiritual. La jornada estuvo marcada por llamados a la unidad nacional, la esperanza y la defensa de los valores cristianos, en un contexto social que demanda mayor cohesión y fe compartida.
