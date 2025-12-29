Esto es lo que trae La Batalla de la Fe 2026

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

El ministerio La Batalla de la Fe Inc. avanza en los preparativos para la celebración de la sexagésima segunda edición de la Concentración Evangélica Nacional La Batalla de la Fe, que se realizará el próximo 1 de enero de 2026, a partir de las 4:00 de la tarde, en el Estadio Olímpico Félix Sánchez.

Bajo el tema “El Día de Dios”, esta nueva edición marcará el inicio del año con un mensaje espiritual dirigido a la Iglesia y a la nación dominicana, reafirmando el compromiso histórico de dedicar el primer día del año a la búsqueda de Dios, la oración y la reflexión colectiva.

En una rueda de prensa, realizada en las oficinas de la organización El pastor Ezequiel Molina Rosario, presidente del ministerio La Batalla de la Fe, explicó que el mensaje central de este año convoca a la Iglesia y a la sociedad a reconocer el tiempo que se vive y a asumir con responsabilidad espiritual los desafíos de la nación.

“La Batalla de la Fe no es solo un evento, es un altar que se levanta cada primero de enero para clamar por nuestra familia, por nuestra nación y por el mundo. Este año, bajo el tema ‘El Día de Dios’, reafirmamos que es a Él a quien corresponde dirigir nuestros pasos como pueblo”, expresó Molina Rosario.

Capacidad limitada y medidas organizativas para esta edición



El Estadio Olímpico Félix Sánchez solo podrá albergar aproximadamente 30,000 personas, a diferencia de años anteriores en los que la asistencia superó las 50,000.

Esta limitación responde a las disposiciones del Ministerio de Deportes, debido a los trabajos de intervención y adecuación que se realizan en el estadio y en otras instalaciones del Centro Olímpico Juan Pablo Duarte, como parte de los preparativos para los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026.

El pastor Ezequiel Molina Sánchez, vicepresidente del ministerio La Batalla de la Fe, subrayó que la organización ha asumido estas medidas con responsabilidad y transparencia, priorizando el orden, la seguridad y el bienestar de los asistentes.

“Hemos entendido que este año requiere una organización distinta. La limitación de espacio nos obliga a ser más ordenados, pero no limita el alcance del mensaje. La Batalla de la Fe seguirá impactando a la nación y al mundo, aun más allá de las paredes del estadio”, afirmó Molina Sanchez.

Boletos gratuitos con asientos asignados



Como parte de las novedades de este año, y en respuesta a la reducción de la capacidad física del estadio, La Batalla de la Fe ha establecido una alianza estratégica con la empresa de boletería Tu Boleta, mediante la cual se implementará por primera vez un sistema de boletos gratuitos con asientos asignados.

Este mecanismo tiene como objetivo: Garantizar el orden, el acceso equitativo y evitar la sobreocupación del recinto, así como brindar mayor seguridad y comodidad a los asistentes.

Los boletos no tendrán costo y deberán ser solicitados previamente a través de la plataforma autorizada.

Alcance nacional e internacional



El evento contará con un tiempo especial de alabanza, adoración, oración e intercesión por la familia, la nación y el mundo, y será transmitido en vivo a través de una amplia red de canales de televisión, emisoras de radio y plataformas digitales, lo que permitirá que millones de personas, dentro y fuera del país, participen de esta jornada espiritual.

Con más de seis décadas de historia, La Batalla de la Fe continúa siendo una referencia espiritual para la República Dominicana y el mundo, reafirmando cada año su misión de proclamar el evangelio y levantar oración por la nación al iniciar un nuevo ciclo.