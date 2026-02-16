Cientos de personas acuden a marcha de Antigua Orden

Publicado por Tania Hidalgo Creado: Actualizado:

Durante una manifestación pacífica convocada ante la indignación causada por la muerte violenta del joven Nauriel Nizael Medina, de 14 años, en el sector de Katanga Los Mina, el líder de la Antigua Orden Dominicana, Ángelo Vásquez, dio un plazo de diez días para retirar a los haitianos indocumentados que residen en la zona.

Cientos de personas recorrieron las calles del referido sector ubicado en el municipio Santo Domingo Este, con pancartas en manos, reclamando justicia.

La muerte del joven es atribuida a dos personas de nacionalidad haitiana.

De acuerdo a versiones, el menor fue golpeado la noche del miércoles 4 del mes en curso y atacado con machetes, sufriendo múltiples heridas que le provocaron la muerte.

“Justicia para Nauriel, verdad para su familia, ni una víctima más”; “No más abusos”, “que el caso no quede impune”, eran algunas de las frases que contenían las pancartas que portaban los manifestantes. La comunidad se unió en una sola voz para exigir una investigación transparente, el apresamiento de los responsables y una condena conforme a lo que establece la justicia y las leyes.

Exhortación

“Este es el fin de los políticos traidores, este es el fin del miedo, de la mentira..., o hacen lo que el pueblo pide o el pueblo va a terminar con ellos”, proclamó, Ángelo Vásquez, líder de la Antigua Orden Dominicana, la cual tuvo a su cargo la organización de la jornada cívica.

Asimismo, advirtió que ese reclamo y movilización para expulsar a los haitianos ilegales de la comunidad no lo detiene nadie. “Esto no tiene fin, porque el pueblo dominicano ha dicho que va a luchar hasta la muerte por su país. Corran la voz, a partir de hoy tienen diez días para abandonar Los Minas”, puntualizó, al tiempo que los presentes vociferaban consignas en apoyo a ese manifiesto.

Durante el recorrido se pudo observar la presencia de agentes del orden, a fin de evitar disturbios.