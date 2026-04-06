Cierre de avenida Independencia por aniversario Jet Set: tramos afectados y rutas alternas

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La Alcaldía del Distrito Nacional informó que desde el lunes 6 a partir de las 9:00 p.m. hasta el jueves 9 a las 12:00 p.m. se realizará un cierre en la Av. Independencia.

El tramo comprendido entre la Calle San Juan Bautista y Av. Núñez de Cáceres, por las actividades conmemorativas y de recordación por el primer aniversario tragedia Jet Set.

Las autoridades insistieron en que los conductores tomen rutas alternas y planifiquen sus desplazamientos con antelación.

Aviso cierre de vía

Habilitadas

La Avenida de la Salud permanecerá habilitada para la circulación vehicular durante este período para preservar la fluidez del tránsito.

“Agradecemos la comprensión y cooperación de la ciudadanía y exhorta a tomar las previsiones de lugar”, indicaron.

Comunicado

Se recuerda que la tragedia del Jet Set ocurrió el 8 de abril de 2025 en la discoteca Jet Set ubicada en la avenida Independencia de Santo Domingo.

Durante un concierto del merenguero Rubby Pérez, se produjo el colapso del techo del establecimiento mientras el local se encontraba lleno de asistentes.