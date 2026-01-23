El cine dominicano está de luto: muere actor Vlad sosa

Publicado por Merilenny Mueses Creado: Actualizado:

La Asociación Dominicana de Actores de Cine informó este viernes el fallecimiento del actor Sigfrido Vladimir Sosa Ravelo, conocido artísticamente como Vlsd Sosa, figura querida y respetada del cine y el teatro dominicanos.

Sosa fue reconocido por dar vida a diversos personajes memorables dentro de la filmografía nacional, consolidándose como un veterano de las artes escénicas y audiovisuales.

Con más de dos décadas de trayectoria, Vlad Sosa dejó un legado imborrable en la industria audiovisual dominicana, tanto delante como detrás de las cámaras. Su carrera abarcó el teatro, el cine y el trabajo técnico, áreas en las que se destacó como actor, técnico, fotógrafo y formador, subrayó Cine Dominicano.

Debutó en el cine con Lotoman (2010) y participó en producciones internacionales como Shotgun Wedding, así como en películas emblemáticas del cine dominicano, entre ellas La Gunguna, Carta Blanca y Freddy.

La Asociación Dominicana de Actores de Cine indicó que más adelante ofrecerá detalles sobre los actos fúnebres.