Circula la agenda bienestar en salud mental y familia

Por segundo año consecutivo, fue puesta en circulación la agenda temática Bienestar Mental y Familia, una obra escrita por el doctor Luis Vergés. La agenda tiene el propósito de aportar una herramienta educativa y de desarrollo personal y familiar, a la vez de facilitar la planificación y el orden en las actividades cotidianas de sus lectores.

Temas tratados

El referido profesional de la psicología recoge los principales temas que más preocupan a las familias dominicanas, a la vez que invita a los lectores a trabajar en ellos desde la comprensión de los problemas presentados, la aceptación de los mismos y el desarrollo de habilidades para hacerles frente.

Salud mental

El libro desarrolla varios temas relacionados con salud mental y el funcionamiento familiar. Está integrado por doce capítulos, cada uno correspondiente a la misma cantidad de meses del año. De igual forma, también permite planificar actividades. El mismo pretende incentivar a los lectores a que tomen en cuenta a sus familias, así como los factores que más impactan sobre ellas. Los 12 temas se complementan con algunos segmentos de frases, reflexiones, así como también posibilidad de acceso a números telefónicos de servicios de emergencia para situaciones de violencia y problemas de salud mental. Las agendas son distribuidas tanto por el Centro Psicológico Bienestar Familiar y el Centro Profesional Psicólogos Unidos, Inc., de igual forma en librerías. También se envían a domicilio vía coordinación o contacto con las instituciones de referencia. Se trata d eun esfuerzo del autor por aportar a una sociedad que tiene afecciones en su salud mental y que requiere ayuda emocional..