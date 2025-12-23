IA y fiestas virtuales para quienes enfrentan solos la Navidad

Publicado por RFI Creado: Actualizado:

En Francia, dos millones de personas mayores están aisladas y más de 750.000 se encuentran en estado de muerte social (casi nunca se relacionan con otras personas).

Esta cifra alarmante, en constante aumento, revela la violencia de la soledad sufrida, especialmente al final del año, según la organización caritativa Petits frères des pauvres (Hermanitos de los pobres).

Sin embargo, para otros, la soledad puede parecer una vía de escape durante este periodo que sufren más que disfrutan.

“La Navidad viene acompañada de una imposición social de amarse. Hay que corresponder a la imagen idealizada de las fiestas, rebosante de cohesión”, explica el psicólogo Sébastien Dupont.

Y cuando la norma de la alegría se impone a todos, inevitablemente crea perdedores, como se explica en el artículo Être à la fête… ou pas : Noël des injonctions (Estar en la fiesta... o no: la Navidad de las imposiciones).

No hay nada mejor para escapar de ello que empujar la discreta puerta de salida virtual.

Porque algunos, por no decir la mayoría, pasarán la Navidad desplazándose por su iPhone por las publicaciones de sus suscripciones a Instagram y Tiktok, para darse cuenta de que todo el mundo se aburre o que las fiestas de fin de año siempre son mejores en casa de los demás.

El doomscrolling navideño, la acción de desplazarse sin parar por los contenidos, merece bien su traducción de “desplazamiento morboso”.

Fiestas o no, el uso de las redes sociales no solo se ha vuelto intensivo, sino patológico, con los mismos mecanismos que la adicción, según el estudio de ScienceDirect que denomina este trastorno adictivo: SMUD (trastorno por uso de redes sociales).

Con posibles repercusiones en la salud mental, el estrés y la ansiedad, según otro estudio.

Abre los brazos para dar un abrazo cuando detecta una emoción negativa



Para recuperar una apariencia de dulzura, ¿qué mejor que una simpática IA, la nueva herramienta contra la soledad?

Eso es lo que prometen algunas marcas, como el minirrobot Ropet, que emite un suave calor que simula la sensación de abrazar a un ser vivo, lo que resulta especialmente reconfortante durante una Nochebuena en solitario.

Sus ojos muestran objetos o emojis relacionados con lo que ve: ¡oh, el árbol de Navidad! ¡Oh, los regalos! Baila cuando oye música, reconoce caras y puede vincularse con la persona que pasa más tiempo con él. Ropet abre los brazos para dar un abrazo cuando detecta una emoción negativa. ¡Uf! ¡Es el momento! ¿Será la IA de peluche la mejor respuesta emocional antes de degustar el turrón de Navidad?

La muñeca Moflin ya está causando furor. Proviene de Japón, país fanático de lo virtual y de los robots de todo tipo.

Es kawaii a más no poder y se asemeja a un tamagochi de los tiempos modernos que reconoce a su propietario por la voz y los gestos. Los abrazos frecuentes la hacen feliz y la tranquilizan, mientras que el descuido le genera estrés e incluso tristeza.

En los videos compartidos por los propietarios de este extraño animal repleto de IA, no hay necesidad de una familia aburrida, solo de abrazos. La salud mental, Gran Causa Nacional 2025 en Francia, tiene como lema: Ser amable cambia vidas. Como acariciar esta IA con las mejores intenciones para terminar el año.

Sin embargo, nadie está realmente obligado a celebrar, y mucho menos a hacer regalos. Esto es lo que descubrimos en el hilo de conversación de Reddit dedicado a la comunidad de “los que odian la Navidad”. Esta mina de oro de testimonios permite comprender el tormento psicológico que sufren muchas personas al final del año.

Mientras que algunos confiesan en sus mensajes verdaderos traumas, otros dan testimonio de su miedo irracional a compartir la Navidad en familia. Todos lamentan a menudo la soledad que esto implica. Sophie Braun, psicoanalista, explica: “Existe una imposición de la sociedad, una presión social y comercial para ser feliz durante este periodo y no estar solo, lo que lleva a las personas solas a su estado de soledad, provocando incluso una vergüenza muy fuerte con, a veces, sentimientos injustificados de abandono, de haber fracasado en la vida, de no haber conseguido crear vínculos suficientes”.

Los avatares o fotos de perfil desprenden la magia de la Navidad



Las fiestas se celebran en línea con un avatar para algunas personas solas, expatriadas o que viven en comunidades digitales. ¡Y en este ámbito, no hay límite de consumo! Se puede pasar la Nochebuena jugando a un videojuego o viendo una serie, en modo cocooning (aislado en la seguridad del hogar); ver transmisiones festivas en Twitch o YouTube para sentir el espíritu navideño virtual; participar en videollamadas con los seres queridos, con juegos, concursos o comidas compartidas a distancia.

En todos los casos, los avatares o fotos de perfil desprenden la magia de la Navidad (Papá Noel, duendes, suéters feos, etc.) para entrar en el ambiente de posibles karaokes virtuales al final de la noche. En Roblox, una plataforma de juegos en línea, los avatares pueden vestirse y ponerse accesorios: ropa, sombreros, pelo, caras, bolsos, zapatos... ¡Hay para todos los gustos!