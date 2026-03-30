Clúster Turístico de Nagua, a la espera tras 15 años por su malecón

Publicado por RAFAEL SANTOS Creado: Actualizado:

NAGUA. - El presidente del Clúster Turístico de esta ciudad, Abraham Victoria, les hizo un llamado a las autoridades, tanto del Ministerio de Turismo como de Obras Públicas, para que les concluyan lo que consideran una de sus obras cumbre, como lo es el malecón ubicado próximo a la playa La Poza de Bojolo.

De acuerdo al ingeniero Abraham Victoria, la obra ya va para 15 años que se inició y hasta la fecha la misma no presenta avance significativo, por lo que dicen temer que esta se encuentre en el “fondo del olvido” por las autoridades nacionales.

Precisó el también empresario que, con relación a esta importante obra, a las diversas entidades de aquí nunca les han presentado planos, ni ruta de trabajo ni ningún tipo de documentos que avale que la misma contará con los estándares de modernización y seguridad que amerita la misma.

Dijo que, en estos momentos, la principal demanda de Nagua es la conclusión del malecón, obra que tiene más de 15 años en ejecución, y hasta la fecha, según indicó, los diversos sectores que abogan por su conclusión no están viendo el ritmo necesario para su conclusión, a tal extremo, según se quejó, que a la población no se le ha dicho cuándo se terminará, no se les han presentado planos ni mucho menos una visión de cómo iría a quedar una vez esté concluido.

Abraham Victoria, presidente del Clúster Turístico de Nagua

En ese sentido, el presidente del Clúster Turístico entiende que es hora de que tanto los ministros David Collado como el ingeniero Eduardo Estrella deben darle prioridad a esta obra que, una vez concluida, vendrá a dinamizar la economía de la zona.

“Se hace necesario que los ministros Collado y Estrella pongan su atención en esta importante obra, no es justo que, a más de 15 años de haberse iniciado, todavía hoy la misma no haya presentado un avance significativo. Esto es algo que los citados funcionarios deben analizar, pues este malecón va a significar un gran avance para la revolución del turismo no solo en Nagua, sino en toda la provincia María Trinidad Sánchez”, dijo Abraham Victoria.

Precisa el promotor turístico que esta provincia tiene mucho atractivo, principalmente playas, ríos y montañas, en donde además puso de ejemplo a Río San Juan, en donde, próximo al municipio de Cabrera, se estará construyendo un moderno aeropuerto.

“Se han estado dando pasos trascendentales, eso no lo podemos negar, pero faltan otros que, como la terminación del malecón, es algo que los habitantes de esta provincia y sus diferentes sectores estamos esperando con ansias”, dijo.