CMD denuncia desempleo masivo en médicos dominicanos

El presidente del Colegio Médico Dominicano (CMD), Dr. Luis Peña Núñez, advirtió que el país enfrenta una crisis laboral y estructural en el sector salud, con más de 45 mil médicos desempleados o subempleados. El gremio exige reformas urgentes para garantizar condiciones dignas, reconocimiento de años de servicio y fortalecimiento de la atención primaria en el sistema público.

El Dr. Peña Núñez explicó en el programa Uno + Uno de Teleantillas que, de los cerca de 50 mil médicos registrados en República Dominicana, menos de 20 mil forman parte de la nómina pública, mientras que el resto se encuentra en condiciones precarias, trabajando en clínicas privadas con jornadas de hasta 24 horas y salarios insuficientes.

El presidente del CMD denunció que muchos jóvenes médicos no pueden abrir consultorios propios debido a los altos costos, lo que los obliga a aceptar turnos extensos en clínicas privadas sin estabilidad laboral. “La explotación es evidente: largas guardias, bajos pagos y ausencia de beneficios”, afirmó.

Otro punto crítico señalado fue el accionar de las Administradoras de Riesgos de Salud (ARS), que aplican “glosas” y reducen los pagos a médicos y centros de salud, afectando tanto a profesionales como a pacientes. Según Peña Núñez, esta práctica limita la cobertura y genera un círculo de inequidad en el acceso a servicios médicos.

En cuanto a la red hospitalaria pública, el CMD reconoció ejemplos de buena gestión, pero advirtió que la mayoría de los hospitales sufren falta de insumos, personal y designaciones políticas sin capacidad técnica, lo que deteriora la calidad de la atención.

Sobre la atención primaria, Peña Núñez aclaró que el gremio no se opone a su implementación, pero exige que se inicie en el sector público y no en el privado. Citó modelos exitosos en países como Francia y Cuba, donde la prevención es la base de un sistema de salud más eficiente y equitativo.

El CMD reiteró su llamado al Gobierno y a las autoridades de salud para que se implementen políticas que reduzcan el desempleo médico, mejoren las condiciones laborales y fortalezcan la atención primaria. “La crisis no solo afecta a los médicos, sino a toda la población dominicana que merece un sistema de salud justo y funcional”, concluyó Peña Núñez.