CMD defiende la inocencia de doctor acusado de agresión

El presidente del Colegio Médico Dominicano (CDM), Luis Peña Núñez, defendió ayer la inocencia del doctor Cristian Díaz, quien fue acusado de agresión por una mujer en la sala de emergencia del Hospital Infantil Robert Reid Cabral, y expresó su preocupación por la falta de una respuesta oportuna y definitiva por parte de las autoridades judiciales.

Al hablar durante una vigilia realizada frente al hospital, Peña se quejó de que las autoridades no han emitido un pronunciamiento aunque tienen las cámaras de seguridad evidencia demuestran que el doctor Díaz es inocente.

En ese sentido, Peña señaló que la falta de una respuesta por parte de la fiscalía no permite ponerle fin a la la incertidumbre y el desasosiego que embarga al galeno desde que fue señalado como un presunto agresor.

Peña también denunció que doce agentes de la Policía irrumpieron abruptamente en la emergencia sin una orden judicial legítima, procediendo a esposar y trasladar al galeno al destacamento del Plan Piloto, tratándolo como a un delincuente común y violando todos los protocolos de debido proceso.

De su lado, Díaz explicó que la situación se originó el 26 de enero mientras trabajaba como encargado de emergencia después que la madre mostrara su inconformidad con el diagnóstico de su bebé.

Díaz aseguró que la señora fue a la Fiscalía alegando una supuesta agresión física que fue desmentida por las cámaras del centro: en las grabaciones se ve a la señora entrar y salir del área de consulta, mientras él daba asistencia a otros pacientes.

En otro orden, Peña alertó ante la creciente ola de inseguridad que se ha desatado en el Hospital Salvador B. Gautier, ya que fue escenario de dos atracos en apenas un mes. Varios médicos, dijo, fueron víctimas de los delincuentes.