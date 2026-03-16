Coalición contra el Alcohol realiza campaña prevención

Publicado por Ámbar Frías Creado: Actualizado:

Miembros de la Coalición Dominicana contra el Alcohol advirtieron ayer sobre el daño que genera en la salud y el bienestar social su consumo el de y estupefacientes.

Durante una campaña de concientización realizada la mañana de ayer frente al ayuntamiento de Santo Domingo Este, la coordinadora de la organización, Zoila Adón se refirió al consumo de alcohol como un creciente problema social en el país y pidió a las autoridades adoptar medidas más firmes para reducir su consumo y prevenir su impacto en la juventud.

Adón opinó que el fenómeno de la creciente cultura de consumo de alcohol está vinculado a los altos niveles de delincuencia y a los recurrentes casos de homicidios en el país.

“No existe un caso en el que cuando la vida de un hombre está en juego en un tribunal, que la causa directa o indirecta no sea el consumo del alcohol. El consumo del alcohol y el derramamiento de sangre, van de la mano”, aseveró la activista.

En su discurso sostuvo que el consumo de alcohol afecta la conducta moral de quienes lo consumen y criticó que esta práctica esté normalizada incluso en espacios de poder y celebraciones institucionales.

“No importa sus principios, el alcohol es un ente inmoral. El alcohol rompe todos los principios morales de las personas y eso tenemos que entenderlo, y por eso es que por más que se trate de evitar la corrupción, no hay manera”, puntualizó la coordinadora de la Coalición Dominicana contra el Alcohol.