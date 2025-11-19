CODUE acusa al Tribunal Constitucional de atentar contra la moral y las buenas costumbres

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

El Consejo Dominicano de Unidad Evangélica (CODUE), a través de su presidente y vocero, el pastor Feliciano Lacen, emitió fuertes críticas contra una reciente sentencia del Tribunal Constitucional que, según la entidad religiosa, permitiría relaciones homosexuales dentro de los cuerpos policiales y militares del país.

Durante una rueda de prensa, Lacen calificó la decisión como “un atentado directo contra las buenas costumbres, la moral pública y los valores tradicionales que han guiado históricamente a la sociedad dominicana”. CODUE expresó su preocupación por lo que considera un “peligroso precedente” que podría afectar la disciplina y el orden interno en instituciones como la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas.

Cuestionamientos al alcance moral y social del fallo

El pastor Lacen sostuvo que la sentencia “relega el principio de autoridad moral que debe prevalecer en los cuerpos armados”, y advirtió sobre posibles contradicciones con los reglamentos militares vigentes. Afirmó que el fallo representa “una imposición contraria a los valores cristianos y familiares del país”, e instó a los sectores sociales, religiosos y comunitarios a mantenerse vigilantes ante lo que describió como “un proceso de erosión cultural”.

Llamado a revisión y debate nacional

CODUE exhortó al liderazgo nacional, a las iglesias y a los legisladores a abrir un debate amplio sobre los límites constitucionales, los valores sociales y el impacto de este tipo de decisiones en el orden institucional. “Reclamamos una revisión profunda de este tipo de fallos y la creación de espacios de reflexión que permitan proteger los principios esenciales de nuestra sociedad”, expresó Lacen.

Finalmente, el dirigente religioso pidió a las autoridades militares y policiales actuar con prudencia en la aplicación del fallo, mientras CODUE evalúa posibles acciones cívicas e institucionales para reiterar su postura en defensa de lo que considera pilares fundamentales de la moral dominicana.