Codue dice preocupa aplicación Ley 98-25

El Consejo Dominicano de Unidad Evangélica (Codue) consideró preocupante la aplicación de la Ley 98-25 sobre Residuos Sólidos, tras considerar que esa legislación es un “golpe bajo” contra las organizaciones sin fines de lucro (ONGs) de la nación.

Feliciano Lacen Custodio, presidente de la organización, dijo que la forma en la que es aplicada esa ley genera interrogantes sobre su impacto en entidades religiosas y comunitarias que realizan labores sociales, educativas y humanitarias en favor de miles de familias dominicanas.

“Gravar esos ingresos como si se tratara de utilidades empresariales” dijo al considerar que eso se desconoce la naturaleza jurídica de las ASFL y debilita su labor social”.

Agregó que esa situación podría entrar en contradicción con el espíritu de la Ley 122-05, que regula a las asociaciones sin fines de lucro en el país.

Añadió en su artículo 50, establece que las organizaciones debidamente incorporadas y en cumplimiento de sus obligaciones gozan de exención de tributos y contribuciones, siempre que actúen dentro de su objeto social y no distribuyan beneficios.

“En derecho existe un principio fundamental: la norma especial prevalece sobre la norma general”, sostuvo Lacen.

Agregó que la Ley 122-05 es una legislación especial diseñada específicamente para regular a las asociaciones sin fines de lucro, mientras que la Ley 98-25 tiene un carácter más general dentro de la gestión pública.