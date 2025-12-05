Codue llama a promover la reconciliación

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

El presidente del Consejo Dominicano de Unidad Evangélica (Codue), Feliciano Lacen, afirmó ayer que el país necesita que se aproveche la Navidad para promover un espíritu de reconciliación, respeto y armonía.

“La verdadera celebración nace del amor y del compromiso con el bienestar del prójimo”, expresó. Agregó que, más que luces, música o regalos, este tiempo exige volver a lo esencial: “conectarnos con nuestro creador y celebrar el nacimiento de nuestro señor y salvador Jesucristo, quien es el mediador entre Dios y los hombres y se dio a sí mismo en rescate por todos. Ese es el verdadero espíritu de la Navidad”.

Exhortó a vivir las celebraciones priorizando la seguridad, paz social y la preservación de la vida.