Navidad
Codue llama a promover la reconciliación
El presidente del Consejo Dominicano de Unidad Evangélica (Codue), Feliciano Lacen, afirmó ayer que el país necesita que se aproveche la Navidad para promover un espíritu de reconciliación, respeto y armonía.
“La verdadera celebración nace del amor y del compromiso con el bienestar del prójimo”, expresó. Agregó que, más que luces, música o regalos, este tiempo exige volver a lo esencial: “conectarnos con nuestro creador y celebrar el nacimiento de nuestro señor y salvador Jesucristo, quien es el mediador entre Dios y los hombres y se dio a sí mismo en rescate por todos. Ese es el verdadero espíritu de la Navidad”.
Exhortó a vivir las celebraciones priorizando la seguridad, paz social y la preservación de la vida.