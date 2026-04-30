COE alerta a Santo Domingo y al Distrito Nacional

Publicado por EMILIO GUZMÁN M. Creado: Actualizado:

El Centro de Operaciones de Emergencias (COE) aumentó las provincias en alerta, incluidas Santo Domingo y el Distrito Nacional, por posibles crecidas de ríos arroyos y cañadas e inundaciones repentina.

El organismo estatal emitió igual aviso para Montecristi, Santiago Rodríguez, Valverde, Puerto Plata, Santiago, La Vega, Espaillat, Hermanas Mirabal, Duarte, María Trinidad Sánchez, Sánchez Ramírez, Monseñor Nouel, Samaná y Hato Mayor.

Además, el COE colocó alerta verde para San Juan, San José de Ocoa, Peravia, San Cristóbal, Monte Plata, San Pedro de Macorís, El Seibo, La Romana y La Altagracia.

Lluvias Fuertes en regiones

De su lado, el Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet) pronosticó que en la tarde y primeras horas de la noche habrá aguaceros moderados a fuertes, tormentas eléctricas y ráfagas de viento sobre la llanura Oriental, la Cordillera Central, el Valle del Cibao, Valle de San Juan y la zona fronteriza.

A pesar de las lluvias, el organismo que predice las condiciones de tiempo prevé que las temperaturas seguirán calurosas, la mínima en 22 °C y 23 °C, y máxima en 29 °C y 31 °C.