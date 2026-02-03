COE alerta: vientos y olas anormales afectan costas del país

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

El Centro de Operaciones de Emergencias (COE) informó este martes que, según el boletín meteorológico del Instituto Dominicano de Meteorología (INDOMET), las condiciones marítimas continúan deteriorándose de manera significativa en la costa norte del país. El fenómeno, que se extenderá entre 24 y 48 horas, obliga a extremar precauciones en la navegación.

En la costa atlántica, el INDOMET recomendó a los operadores de frágiles, pequeñas y medianas embarcaciones permanecer en puerto desde Cabo San Rafael hasta Cabo Cobrón, en Samaná, debido a los fuertes vientos y olas anormales. En el resto de la costa norte se permite operar únicamente cerca del perímetro costero, sin aventurarse mar adentro.

La misma advertencia se extiende a la costa caribeña. El organismo meteorológico indicó que las embarcaciones de menor tamaño deben permanecer en puerto desde isla Beata hasta Paraíso, en Barahona. En el resto de la franja sur se podrá navegar con precaución, siempre cerca de la línea costera y evitando mar abierto.

El COE reiteró que estas medidas buscan proteger la vida de los pescadores y operadores marítimos, en momentos en que las condiciones del mar representan un riesgo elevado.