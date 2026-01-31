Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

El Centro de Operaciones de Emergencias (COE) colocó este sábado cinco provincias en alerta verde, tras el informe del Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet), que advierte sobre aumentos nubosos acompañados de lluvias aisladas y pasajeras, producto de la combinación de una vaguada asociada a un sistema frontal y el viento cálido y húmedo del sur/sureste.

Las provincias bajo alerta verde son: La Altagracia, San Pedro de Macorís, La Romana, Hato Mayor y El Seibo.

Según el Indomet, desde horas tempranas de la mañana se han registrado precipitaciones débiles a moderadas en varias zonas del país, mientras que en la tarde y la noche las lluvias podrían intensificarse, llegando a ser fuertes de manera local, especialmente en el Gran Santo Domingo y localidades del Este y el Cibao.

El organismo meteorológico también prevé que estas lluvias se extiendan hacia provincias como Monte Plata, Monseñor Nouel, La Vega, Santiago, Valverde y Puerto Plata, manteniendo condiciones atmosféricas inestables durante el fin de semana.

Ante este panorama, el COE recomendó a la población no cruzar ríos, arroyos ni cañadas que presenten altos volúmenes de agua, así como evitar el uso de balnearios en las provincias bajo alerta.

En cuanto a las condiciones marítimas, en la costa atlántica se exhorta a los operadores de embarcaciones frágiles, pequeñas y medianas a navegar cerca del perímetro costero, sin aventurarse mar adentro, debido a vientos y oleaje anormal.

Las autoridades se mantienen vigilantes a la evolución del sistema y reiteran el llamado a la ciudadanía a mantenerse atenta a los boletines oficiales y seguir las orientaciones de los organismos de protección civil.