COE coloca 28 provincias en alerta por fuertes lluvias y tormentas eléctricas

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El Centro de Operaciones de Emergencias (COE) informó que, de acuerdo con los boletines meteorológicos e hidrológicos emitidos por el INDOMET y el INDRHI, continúan las condiciones favorables para precipitaciones intensas en gran parte del país.

El organismo explicó que durante el día y la noche se desplazarán campos nubosos generadores de aguaceros fuertes, acompañados de tormentas eléctricas, ráfagas de viento y posibles granizadas, especialmente en localidades cercanas a montañas de provincias como Puerto Plata, Espaillat, Hermanas Mirabal, Sánchez Ramírez, Monte Plata, Hato Mayor, Monseñor Nouel, La Vega, Santiago, María Trinidad Sánchez, Samaná, San José de Ocoa, Azua, San Juan, Bahoruco, Duarte, San Cristóbal, Elías Piña, Dajabón y el Gran Santo Domingo.

En virtud de lo anterior, el COE anunció la modificación de los niveles de alerta por posibles crecidas de ríos, arroyos y cañadas, así como inundaciones repentinas o urbanas. Actualmente, 26 provincias y el Distrito Nacional se encuentran bajo alerta amarilla y verde.

Provincias en alerta amarilla

Puerto Plata, Espaillat, María Trinidad Sánchez, Valverde, Santiago, Monseñor Nouel, Sánchez Ramírez, Monte Plata, La Vega, Santiago Rodríguez, Santo Domingo, Distrito Nacional, Montecristi, Bahoruco, Independencia, San José de Ocoa, San Juan, Elías Piña, Duarte (Bajo Yuna).

Provincias en alerta verde

San Cristóbal, Hato Mayor, Dajabón, El Seibo, Hermanas Mirabal, Samaná, San Pedro de Macorís, La Altagracia, La Romana.

El COE también emitió recomendaciones para la población, entre ellas mantenerse en contacto con organismos de socorro como la Defensa Civil, Cruz Roja, Policía Nacional y Cuerpos de Bomberos; seguir las orientaciones de protección civil; y evitar cruzar ríos, arroyos o cañadas durante las lluvias.

En cuanto a las condiciones marítimas, se recomienda a las frágiles, pequeñas y medianas embarcaciones navegar con precaución cerca del perímetro costero en la costa atlántica, sin aventurarse mar adentro debido a viento y olas anormales.