Productores de Azua y San Juan recibirán bonificación de hasta 50 % en sistemas de riego

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La Dirección Ejecutiva de Tecnificación Nacional de Riego (TNR) y el Banco Agrícola (Bagrícola) anunciaron una inversión de RD$10,125,000.00, destinada a modernizar los sistemas de riego de los productores agrícolas de los municipios Padre Las Casas, Guayabal, Las Yayas de Viajama y Bohechío, en las provincias Azua y San Juan respectivamente.

La iniciativa, ejecutada a través del Fondo de Fomento a la Tecnificación del Sistema de Riego (Fotesir), ofrecerá una bonificación de hasta un 50% a pequeños proyectos seleccionados para fomentar la tecnificación del riego, con el objetivo de optimizar el uso del agua, aumentar la productividad agrícola y disminuir el impacto ambiental.

Este programa, parte de Bagri-Riego y desarrollado en conjunto por la TNR y el Bagrícola, se integra a una política pública que busca modernizar el campo dominicano, fortalecer la competitividad agropecuaria y mejorar la seguridad alimentaria.

Durante el acto, Claudio Caamaño Vélez, director de la TNR, destacó que la agricultura constituye la principal actividad económica y fuente de empleo en los referidos municipios, y que esta actividad depende, en gran medida, del uso eficiente del agua para garantizar su productividad y sostenibilidad. En ese sentido, agregó que la entidad convoca a concursos públicos con el propósito de otorgar un bono no reembolsable a aquellos proyectos que cumplan, tanto técnica como legalmente, con los criterios establecidos en las bases de la convocatoria.

Agregó que las ediciones anteriores, junto al programa Bagri-Riego, han permitido reducir a más de la mitad los costos de instalación de los sistemas de riego y acelerar los tiempos de ejecución para los productores beneficiarios.

En tanto, Steven Baldera, coordinador general de proyectos del Banco Agrícola, ponderó el programa Bagri-Riego, que calificó como la primera política pública sistemática orientada a reducir el desperdicio de agua en el sector agrícola dominicano.

Indicó que uno de los elementos más innovadores del programa es la incorporación del bono a los productores agrícolas, una herramienta que, junto al financiamiento, garantiza tanto la seguridad de la inversión como la sostenibilidad de los proyectos.

En el acto, participaron Ana María Castillo y María Minerva Navarro; gobernadoras de San Juan y Azua. Además, Domingo Suzaña, alcalde de Bohechío. Asimismo, por el Bagrícola: Mélida Matos, directora regional sur; Paúl Padilla, gerente de Azua; Celso Mateo Ramírez, de San Juan y María Delgado, subgerente de Bohechío; de TNR estuvo; Indhira Pulinario, encargada del Fotesir y Luis Payero, de la regional sur.

Con la apertura de esta convocatoria suman 12 las realizadas por el Fotesir, cinco el año pasado y otras siete en lo que va de 2026. Actualmente permanecen abiertas las convocatorias: Nacional hasta el 20 de abril; Norte cierra el 23; Palenque-Nizao finaliza el 13 de este mes; mientras Vicente Noble y Tamayo hasta el 4 de mayo y región Sur concluye el 25.

El llamado a concurso para la bonificación de Padre Las Casas, Guayabal, Las Yayas y Bohechío, está dirigido a proyectos que impacten una superficie productiva de hasta 100 tareas. La recepción de las propuestas estará abierta hasta el lunes 8 de junio, a las 4:00 de la tarde.