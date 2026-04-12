Madre soltera narra como sobrevivió a inundaciones en Camú y clama ayuda al Gobierno

Publicado por Lency Alcántara Creado: Actualizado:

La madrugada se convirtió en pesadilla para Perla Maciel, madre soltera residente en el kilómetro 14 de Camú, cuando las aguas del río irrumpieron con violencia en su vivienda y pusieron en riesgo su vida y la de sus dos hijas. Con evidente angustia, narró cómo quedaron atrapadas mientras el nivel del agua subía rápidamente.

“El río casi me arropa. Ahí estaba yo tranca con mis dos hijas que iban a dormir. De repente subió el río y el agua nos rompió. La presión del agua no me dejó abrir la puerta”, relató entre lágrimas, mostrando los daños en su cocina y en cada rincón de su hogar.

Maciel, quien asegura cumplir con sus responsabilidades ciudadanas, clamó por la presencia de las autoridades: “Yo soy una mamá soltera que pago impuestos. ¿Dónde está el gobierno? ¡Venga a ver cómo está mi casa, cómo se me dañó todo!”.

La mujer pidió que se grabe y difunda su situación para que la sociedad y las instituciones puedan dimensionar la magnitud de la tragedia. “¡Graba, que lo vean! ¡Mira la cocina, mira cómo quedó!”, exclamó mientras señalaba los restos de lo que antes era su espacio familiar.