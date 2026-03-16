COE emite alerta para embarcaciones por fuerte oleaje en costas dominicanas

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El Centro de Operaciones de Emergencias (COE) llamó este lunes a los operadores de frágiles, pequeñas y medianas embarcaciones a permanecer en puerto tanto en la costa Atlántica como en la Caribeña.

Indicó, a través de un comunicado, que la medida se debe a que ambas costas se encuentran deterioradas debido a vientos y oleaje anormal, según el boletín meteorológico de este lunes del Instituto Dominicano de Meteorología (INDOMET).

“En virtud de lo anterior y lo establecido en el artículo 2, capítulo 1, de la Ley 147-02, los operadores de frágiles, pequeñas y medianas embarcaciones deben permanecer en puerto en ambas costas del país”, se lee en el documento.