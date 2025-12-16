Director del COE revela detalles del operativo de Navidad y Año Nuevo

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

El director del Centro de Operaciones de Emergencias (COE), Juan Manuel Méndez García, reveló este martes que el operativo de prevención por Navidad y Año Nuevo 2025-2026 iniciará con una primera fase el próximo 23 de diciembre, a partir de las 2:00 de la tarde, y se extenderá hasta el día 25.

Mientras que la segunda etapa, correspondiente al asueto de Año Nuevo, comenzará el día 30 y culminará el 1 de enero de 2026, a las 6:00 de la tarde, para ofrecer una rueda de prensa final el 2 de enero con las estadísticas globales.

“Día por día vamos a ofrecer una rueda de prensa en el Centro de Operaciones de Emergencia para darles los detalles de lo ocurrido”, manifestó Méndez García.

Recomendaciones

De igual forma, el mayor general del Ejército indicó que la mayoría de las situaciones que se presentan durante las festividades están relacionadas con los accidentes de tránsito, por lo que recomendó a las personas que, si van a conducir un vehículo de motor, hagan uso del cinturón de seguridad, al igual que sus acompañantes.

“Los niños en la parte trasera, sentados en sus sillitas y amarrados; no usar las bebidas alcohólicas ni antes ni durante conduzca; el uso de casco protector, la persona que conduce la motocicleta como la persona que lo acompaña, es sumamente importante; el respeto a las señales de tránsito, a los límites de velocidad en las principales vías del país”, agregó Juan Manuel Méndez.

“El conducir debe hacerse de la manera apropiada y pensar no solamente en los que van contigo y en ti, sino en lo que podrías causarle a una persona que anda a una velocidad prudente y que desea llegar hacia donde su familia”, enfatizó.

Además, a fin de evitar intoxicaciones alimentarias, el director del COE exhortó a la población a mantener los alimentos debidamente refrigerados.

“Al momento del calentado tiene que tener en cuenta la cadena de frío, no mezclar tantos alimentos. Es decir, la prudencia es lo que va a determinar que usted se convierta o no en una estadística del Centro de Operaciones de Emergencia”, pronunció.

Las declaraciones del funcionario fueron ofrecidas durante una entrevista en el programa televisivo Uno+Uno, que conducen los periodistas Millizen Uribe y Adalberto Grullon.