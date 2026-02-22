COE levanta restricción a embarcaciones en la Costa Sur

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

El Centro de Operaciones de Emergencias (COE) informó que fueron descontinuadas las restricciones para las frágiles, pequeñas y medianas embarcaciones en la Costa Caribeña, luego de que las condiciones marítimas retornaran a la normalidad.

La decisión fue adoptada tras el boletín meteorológico emitido este domingo por el Instituto Dominicano de Meteorología (INDOMET), el cual establece que el oleaje en la Costa Sur del país presenta condiciones favorables para la navegación.

Con esta medida, los operadores de embarcaciones podrán retomar sus actividades habituales en la zona, luego de que días anteriores se mantuvieran restricciones por el deterioro del mar.

El COE exhortó a los navegantes a mantenerse atentos a los boletines oficiales y a seguir las recomendaciones de las autoridades ante cualquier cambio en las condiciones del tiempo.