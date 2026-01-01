48 accidentes de tránsito dejan ocho personas fallecidas en las últimas 24 horas

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

El Centro de Operaciones de Emergencias (COE) informó que en las últimas 24 horas se registraron 48 accidentes de tránsito durante el desarrollo de la segunda fase del operativo de Navidad “Conciencia Por la Vida”, ocurridos en autopistas, carreteras, calles y avenidas.

De acuerdo con el boletín número 2, 34 de los accidentes involucraron motocicletas, mientras que ocho correspondieron a vehículos livianos, cuatro fueron atropellamientos y dos involucraron camiones.

Como resultado de estos eventos viales, se contabilizaron ocho personas fallecidas, de las cuales tres perdieron la vida dentro del dispositivo de seguridad vial y cinco fuera del mismo.

En cuanto al tipo de vehículo involucrado en los decesos, cuatro muertes estuvieron relacionadas con motocicletas, tres con vehículos livianos y una por atropellamiento.

Fallecidos dentro del dispositivo de seguridad vial

Entre las víctimas mortales registradas dentro del dispositivo se encuentran:

Erizon Senil, de 16 años, de nacionalidad haitiana, quien falleció tras un accidente de motocicleta ocurrido el 30 de diciembre de 2025, a las 9:15 p.m., en la Autopista Duarte, kilómetro 44, Villa Altagracia, debajo del puente peatonal del 30 de Marzo.

José Eliseo Tavarez, de 79 años, de nacionalidad dominicana, falleció por atropellamiento el 1 de enero de 2026, a las 5:10 a.m., en la Autopista Duarte, kilómetro 94, frente a Hiño Autos, municipio Bonao, provincia Monseñor Nouel.

Francisco Alberto Rodríguez Reyes, de 30 años, de nacionalidad dominicana, murió en un accidente de motocicleta ocurrido en el kilómetro 13 de la Autopista Duarte, sector Los Peralejos, dirección este-oeste, en Santo Domingo Oeste, el 1 de enero de 2026.