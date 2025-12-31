Un muerto y 31 accidentes marcan inicio de la segunda fase del operativo “Conciencia por la Vida”

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

Al menos 31 accidentes de tránsito se han registrado durante el desarrollo de la segunda fase del operativo de Navidad “Conciencia por la Vida”, según el Boletín 1 emitido por el Centro de Operaciones de Emergencias (COE), con un saldo preliminar de una persona fallecida.

De acuerdo con el informe oficial, los accidentes ocurrieron en autopistas, carreteras, calles y avenidas del país. Del total de incidentes registrados, 23 involucraron motocicletas, 3 vehículos livianos, 4 atropellamientos y 1 camión, lo que vuelve a evidenciar la alta vulnerabilidad de los motoristas en las vías.

El COE confirmó que la víctima mortal fue identificada como Rafael Enrique Almánzar Moronta, de nacionalidad dominicana, quien perdió la vida tras verse involucrado en un accidente de motocicleta ocurrido en la carretera Moca–Salcedo, próximo a la entrada de Boca Férrea, en el municipio de Moca, provincia Espaillat.

El hecho se registró ayer martes 30 de diciembre de 2025, alrededor de las 7:30 de la noche, y ocurrió fuera del dispositivo de seguridad vial establecido como parte del operativo navideño.

Las autoridades reiteraron el llamado a la prudencia, el respeto a las normas de tránsito y el uso de equipos de protección, especialmente entre los motociclistas, al señalar que este tipo de vehículos continúa encabezando las estadísticas de accidentes durante los períodos festivos.