Tragedias en las carreteras
Quiénes fueron las 29 víctimas mortales de los accidentes de tránsito en Navidad y Año Nuevo
El listado oficial del COE recoge a las víctimas mortales del operativo “Conciencia por la Vida”, dentro y fuera del dispositivo de seguridad vial
El asueto de Navidad y Año Nuevo volvió a dejar un saldo trágico en las vías del país. Durante la primera fase del operativo de Navidad y la segunda fase de Año Nuevo “Conciencia por la Vida”, se registraron 245 accidentes de tránsito y 29 personas fallecidas, de acuerdo con el informe final del Centro de Operaciones de Emergencias (COE).
El consolidado oficial detalla que las muertes ocurrieron tanto dentro como fuera del dispositivo de seguridad vial, durante el período comprendido entre las 2:00 de la tarde del 30 de diciembre de 2025 y las 6:00 de la tarde del 1 de enero de 2026, reflejando el impacto de los siniestros viales durante las festividades.
A continuación, se presentan en orden cronológico y conforme al informe del COE, los detalles de las 29 víctimas mortales registradas en el operativo “Conciencia por la Vida”.
Fallecidos dentro del dispositivo de seguridad vial:
Eymond Pierre, 75 años.
Autovía del Este, próximo a la estación de combustible Tropigas, provincia La Romana.
Tipo: Atropellamiento. Nacionalidad: Haitiano.
Fecha y hora: 23-12-25; 8:50 p.m.
Jhoan Hernández, 21 años.
Carretera Sánchez, tramo Azua–Barahona, distrito municipal Tábara Abajo, municipio Tábara Arriba, Azua.
Tipo: Motocicleta. Nacionalidad: Dominicano.
Fecha y hora: 23-12-25; 9:00 p.m.
Danny Joel González Mateo, 20 años.
Carretera Sánchez, sector Doña Ana, Los Rieles, próximo a la bomba Aurora, provincia San Cristóbal.
Tipo: Accidente de vehículo liviano. Nacionalidad: Dominicano.
Fecha y hora: 24-12-25; 5:30 a.m.
Patrick L’Ecuyer, 64 años.
Bulevar de Guayacanes, próximo a la entrada de la playa Los Vicini, San Pedro de Macorís.
Tipo: Motocicleta. Nacionalidad: Canadiense.
Fecha y hora: 24-12-25; 10:15 p.m.
Moisés Méndez Frías, 26 años.
Bulevar de Guayacanes, próximo a la Defensa Civil, San Pedro de Macorís.
Tipo: Motocicleta. Nacionalidad: Dominicano.
Fecha y hora: 25-12-25; 4:40 p.m.
Erizon Senil, 16 años.
Autopista Duarte, km 44, Villa Altagracia, debajo del puente peatonal de la 30 de Marzo.
Tipo: Motocicleta. Nacionalidad: Haitiano.
Fecha y hora: 30-12-25; 9:15 p.m.
José Eliseo Tavárez, 79 años.
Autopista Duarte, km 94, frente a Hiño Autos, municipio Bonao, Monseñor Nouel.
Tipo: Atropellamiento. Nacionalidad: Dominicano.
Fecha y hora: 01-01-26; 5:10 a.m.
Francisco Alberto Rodríguez Reyes, 30 años.
Km 13 de la autopista Duarte, sector Los Peralejos, Santo Domingo Oeste.
Tipo: Motocicleta. Nacionalidad: Dominicano.
Fecha y hora: 01-01-26; 5:30 a.m.
Dominga Díaz, 52 años.
Carretera Sánchez, comunidad El Higuito, Quita Coraza, Barahona.
Tipo: Accidente de vehículo liviano. Nacionalidad: Dominicana.
Fecha y hora: 01-01-26; 10:00 a.m.
Fallecidos fuera del dispositivo
Rafael Enrique Almánzar Moronta, 53 años.
Carretera Moca–Salcedo, próximo a la entrada de Boca Férrea, provincia Espaillat.
Tipo: Motocicleta. Nacionalidad: Dominicano.
Fecha y hora: 30-12-25; 7:30 p.m.
Yamilet Vargas Santana, 27 años.
Calle Rosario, próximo a Electrónica Luisaura, Moca, provincia Espaillat.
Tipo: Motocicleta. Nacionalidad: Dominicana.
Fecha y hora: 31-12-25; 11:15 p.m.
Bienvenido Ramírez Linares, 49 años.
Av. Jacobo Majluta, próximo al supermercado Bravo, Santo Domingo Norte.
Tipo: Accidente de vehículo liviano. Nacionalidad: Dominicana.
Fecha y hora: 01-01-26; 4:20 a.m.
Quenry Roal, 18 años.
Avenida Frank Grullón, próximo al Banco Agrícola, San Francisco de Macorís, Duarte.
Tipo: Motocicleta. Nacionalidad: Haitiano.
Fecha y hora: 01-01-26; 4:35 a.m.
Katherin Francisco Foucheu, 28 años.
Av. Circunvalación Norte, sector Los Miranda, Santiago.
Tipo: Accidente de vehículo liviano. Nacionalidad: Dominicana.
Fecha y hora: 01-01-26; 3:30 a.m.
Yojeiry Jiménez Francisco, 1 año.
Av. Circunvalación Norte, sector Los Miranda, Santiago.
Tipo: Accidente de vehículo liviano. Nacionalidad: Dominicana.
Fecha y hora: 01-01-26; 3:30 a.m.
Juan José Cortorreal, 32 años.
Carretera San Miguel, distrito municipal Los Alcarrizos, provincia Santo Domingo.
Tipo: Motocicleta. Nacionalidad: Dominicana.
Fecha y hora: 01-01-26; 5:00 a.m.
Francisco Antonio Medina Guerrero, 33 años.
Tramo carretero El Seibo–Cruce de Pavón, batey Santa Lucía, El Seibo.
Tipo: Motocicleta. Nacionalidad: Dominicano.
Fecha y hora: 01-01-26; 5:50 a.m.
Wilson Dorcelis, 37 años.
Av. Francisco Alberto Caamaño, frente a la Universidad Central del Este, San Pedro de Macorís.
Tipo: Motocicleta. Nacionalidad: Haitiano.
Fecha y hora: 01-01-26; 10:05 a.m.
Dieula Deliame, 30 años.
Av. Francisco Alberto Caamaño, frente a la Universidad Central del Este, San Pedro de Macorís.
Tipo: Motocicleta. Nacionalidad: Dominicana.
Fecha y hora: 01-01-26; 10:05 a.m.
Marlin Jean Luis, 24 años.
Carretera El Seibo–Hato Mayor, km 2, próximo al monumento Batalla de Palo Hincado.
Tipo: Motocicleta. Nacionalidad: Haitiana.
Fecha y hora: 01-01-26; 7:30 a.m.
Pascual Durán Guzmán, 62 años.
Av. Yapur Dumit, La Barranquita, Santiago.
Tipo: Motocicleta. Nacionalidad: Dominicano.
Fecha y hora: 01-01-26; 2:40 a.m.
Yesenia Lisette Peña, 25 años.
Carretera Los Ríos, municipio Los Ríos, Neiba, Bahoruco.
Tipo: Motocicleta. Nacionalidad: Dominicana.
Fecha y hora: 01-01-26; 9:10 a.m.
Victor Jean Many, 37 años.
Calle principal El Naranjal–El Cupey, Puerto Plata.
Tipo: Motocicleta. Nacionalidad: Haitiano.
Fecha y hora: 01-01-26; 1:25 a.m.
Lorenzo Lara Frías, 55 años.
Calle Duarte Vieja, Villa Altagracia, San Cristóbal.
Tipo: Accidente de vehículo liviano. Nacionalidad: Dominicano.
Fecha y hora: 24-12-25; 1:00 a.m.
Jorge Luis López García, 28 años.
Carretera Moca–Salcedo, próximo a la plaza del Aguacate, Espaillat.
Tipo: Accidente de vehículo liviano. Nacionalidad: Dominicano.
Fecha y hora: 25-12-25; 12:55 a.m.
Plinio Placencia, 37 años.
Calle Los 14, sector Buena Vista, Jarabacoa, La Vega.
Tipo: Motocicleta. Nacionalidad: Dominicano.
Fecha y hora: 23-12-25; 6:45 p.m.
Charlie Pie, edad no especificada.
Calle principal del sector La Lima, Cutupú, La Vega.
Tipo: Motocicleta. Nacionalidad: Haitiano.
Fecha y hora: 24-12-25; 2:20 p.m.
Veronel Phelmi, 30 años.
Carretera Higüey–La Otra Banda, próximo a la bomba Texaco.
Tipo: Accidente de vehículo liviano. Nacionalidad: Haitiano.
Fecha y hora: 25-12-25; 7:00 a.m.
Félix Mota, 59 años.
Calle Duarte, sector Los Arroces, próximo al puente Yuna, Bonao, Monseñor Nouel.
Tipo: Motocicleta. Nacionalidad: Dominicano.
Fecha y hora: 25-12-25; 1:15 a.m.