Comisionado Presidencial informa proceso verificación previo ejecución pagos mantenimiento escolar

El comisionado Presidencial para la Revisión y Fiscalización de los Contratos de Mantenimiento Correctivo de Infraestructuras Escolares informó que han sido remitidos a la Contraloría General de la República más de 8 mil expedientes, los cuales fueron previamente depurados y organizados mediante un proceso interno de verificación documental y técnica, en estricto apego a la normativa vigente en materia de control y transparencia del Estado.

Este proceso se desarrolla conforme a lo dispuesto en la Orden Departamental núm. 055-2025, instrumento que establece un nuevo marco de control, verificación y auditoría integral sobre cada una de las etapas vinculadas a los trabajos de mantenimiento correctivo de infraestructuras escolares.

En virtud de dicha disposición, ningún pago puede ser ejecutado sin la validación previa de la Contraloría General de la República, así como sin el cumplimiento de todos los controles financieros y administrativos establecidos. Este esquema garantiza que la ejecución de los pagos sea el resultado de un proceso riguroso, verificable y conforme a la ley, asegurando el uso responsable de los recursos públicos y la transparencia de los procedimientos.

El Comisionado Presidencial explica que los casos revisados —correspondientes a trabajos ejecutados en gestiones anteriores al año 2025— fueron consolidados en expedientes únicos, con el objetivo de ordenar, validar y definir los pagos que correspondan, exclusivamente sobre la base de la verificación documental y técnica realizada.

Actualmente, la Contraloría General de la República se encuentra llevando a cabo la revisión individual de cada expediente remitido. Este proceso de verificación se desarrolla de manera sistemática y exhaustiva, lo que permite ofrecer tranquilidad tanto a los contratistas como a la ciudadanía, en tanto se garantiza que cada caso está siendo evaluado conforme a los criterios legales y técnicos aplicables.

Una vez concluida dicha revisión y emitido el dictamen correspondiente, las Direcciones Regionales del Ministerio de Educación contarán con la habilitación legal y presupuestaria necesaria para proceder a la ejecución de los pagos que correspondan, siempre dentro del marco normativo vigente.

Se recuerda que, mediante el Decreto núm. 569-25, el presidente Luis Abinader designó al licenciado Julio Ramón Cordero Espaillat como responsable de la Comisión Presidencial para la Revisión y Fiscalización de los Contratos de Mantenimiento Correctivo de Infraestructuras Escolares a nivel nacional, con el mandato expreso de garantizar procesos transparentes, responsables y alineados con la legalidad en la administración de los recursos públicos.

En ese sentido, el licenciado Cordero Espaillat tiene la responsabilidad directa de supervisar, coordinar y dar seguimiento a todos los contratos y procesos vinculados a pagos, en articulación con el Ministerio de Educación, la Contraloría General de la República y demás instituciones competentes, reafirmando su rol como instancia rectora del control previo y garante del debido proceso.

Para fines de seguimiento y orientación respecto a los casos vinculados a estos procesos de pago, se ha habilitado una línea de atención especial, a través de la cual los interesados podrán recibir información oportuna y canalizar sus inquietudes conforme a los procedimientos establecidos vía teléfono: 809-688-9700 ext. 2033 y en las oficinas ubicadas en la avenida Simón Bolívar esquina Máximo Gómez, primer nivel.