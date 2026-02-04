Creado: Actualizado:

Enmendando a Leonel.- Cuando el expresidente Leonel Fernández tiene puesto el traje de político, como cuando encabezó el acto de juramentación de otros dos dirigentes del PLD que decidieron fijar residencia (por ahora y mientras tanto) en la Fuerza del Pueblo, suele hablar con la ligereza y el sentido de oportunidad que demandan las circunstancias, sobre todo la que mas peso tiene: estar en la oposición. Lo que tendría sentido y utilidad porque esa clase de discurso apuesta siempre a nuestra proverbial corta memoria y pobre educación política, pero después de haber sido tres veces presidente de la república, a lo que hay que sumar los otros dos períodos que gobernó su entonces compañero de partido Danilo Medina, lo conocemos demasiado bien (por eso es tan alta su tasa de rechazo) y es poco lo que le queda por decir que no hayamos escuchado, o que no haya tenido tiempo de hacer o corregir cuando tuvo la oportunidad, lo que obviamente lo descalifica para criticar hoy lo que ayer favoreció y viceversa.

Hace tiempo que no falta quien al día siguiente de sus declaraciones le enmiende la plana, como acaba de hacer el asesor agropecuario del Poder Ejecutivo, el productor lechero Erick Rivero, quien le recordó que sus gobiernos estuvieron marcados por el limitado financiamiento, poca inversión en infraestructura rural y escaso respaldo a la tecnificación agrícola. Pero sobre todo, que sus administraciones también incurrieron en la práctica que hoy le critica al gobierno del PRM: las importaciones de determinados rubros para enfrentar su escasez, lo que según Fernández ha quebrado el campo dominicano. Porque ya ha pasado antes, sabemos que Leonel no suele responder a sus refutadores, tal vez porque podría verse arrastrado, como en este caso, a un debate que no podría ganar, y cualquier político sabe que eso nunca es bueno para su imagen. Pero tampoco lo es que ponga en evidencia su desprecio por la verdad, ni lo poco que le importa que quienes espera le confíen sus votos se den cuenta.