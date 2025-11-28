Black Friday
¿Por las compras del Viernes Negro? Vías de Santo Domingo amanecen congestionadas
El espíritu del Viernes Negro despierta la ciudad. Vías llenas de vehículos causan gran congestión.
Desde las primeras horas de este Viernes Negro, las principales vías de la capital amanecieron entaponadas debido al gran flujo de personas que se desplazan hacia distintas plazas comerciales y tiendas para aprovechar los descuentos de la jornada.
Videos captados por nuestra periodista Ninoska Cuevas muestran el intenso movimiento vehicular registrado a las 7:00 de la mañana, cuando ya comenzaban a formarse largas filas de automóviles en avenidas y accesos a centros comerciales.