¿Por las compras del Viernes Negro? Vías de Santo Domingo amanecen congestionadas

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

Desde las primeras horas de este Viernes Negro, las principales vías de la capital amanecieron entaponadas debido al gran flujo de personas que se desplazan hacia distintas plazas comerciales y tiendas para aprovechar los descuentos de la jornada.

Videos captados por nuestra periodista Ninoska Cuevas muestran el intenso movimiento vehicular registrado a las 7:00 de la mañana, cuando ya comenzaban a formarse largas filas de automóviles en avenidas y accesos a centros comerciales.