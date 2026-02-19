Compromiso institucional será una prioridad para el director de Policía

Publicado por Olga Vergés Creado: Actualizado:

El nuevo jefe de la Policía Nacional, mayor general Andrés Modesto Cruz Cruz, asumió ayer la dirección de la institución, comprometiéndose a fortalecer la seguridad ciudadana y a seguir trabajando por la paz que demanda la población dominicana.

Al ser juramentado por la ministra de Interior y Policía, Faride Raful, y en presencia del director saliente, mayor general Ramón Antonio Guzmán Peralta, el nuevo titular asumió formalmente sus funciones al frente de la institución y destacó que uno de los puntos de partida de su gestión será la selección idónea del personal que lo acompañará, quienes contribuirán a la dignificación y al fortalecimiento institucional de la Dirección General. Detalló que, para esta selección, se tomarán en cuenta el comportamiento ajustado a la ética y moral demostrada en el desempeño de sus funciones, la experiencia en los procesos y la sólida formación en valores, con el objetivo de ofrecer un servicio oportuno y eficaz, sustentado en la calidad, la integridad y la justicia.

Señaló que la lealtad, la honestidad y el compromiso institucional de sus miembros será clave para fomentar la proactividad en el ejercicio de sus funciones y promover el desarrollo estratégico durante su gestión al frente de la Dirección General de la Policía Nacional.

Aclaró que las estrategias a implementar no constituyen un simple conjunto de actividades motivacionales de efecto pasajero, sino que representan el impulso hacia una verdadera cultura de pertenencia, orientada a la obtención de resultados sostenibles y al fortalecimiento continuo de la productividad, en el marco de un desarrollo institucional coherente e integral.

En el acto, en el cual estuvieron presentes familiares y miembros del cuerpo del orden, el nuevo director exhortó al comandante saliente a irse sin miedo, al señalar que está entregando el timón de la institución a una persona que lo ha acompañado en parte de su carrera policial: “Su compromiso es el mío, no tema, seguiremos adelante. Cuente con nosotros, así como nosotros contamos con usted”, manifestó.

El general Ramón Antonio Guzmán Peralta expresó su agradecimiento al presidente Abinader por su disposición, y acompañamiento en estos dos años. Destacó que, gracias a su alta labor y vocación de servicio, se ha podido avanzar con determinación en todo este proceso. “Hoy miro hacia atrás con la satisfacción del deber cumplido”, manifestó.

Recordó como a su llegada la reducción de la tasa de criminalidad se encontraba sobre los 13 puntos y a su salida la entregó en 7.1 al igual de implementar el nuevo modelo de prestación de servicios de la Policía, el fortalecimiento de la identidad institucional con un nuevo uniforme y recibir a más de 10 nuevos agentes policiales, hombres y mujeres llamados a servir con integridad y compromiso, avances del resultado del trabajo conjunto y del proceso de reforma y modernización que vive nuestra Policía Nacional.

Expresó estar convencido que el nuevo director c consolidizará estos esfuerzos y respaldando la transformación institucional, que hoy es una realidad y ya da frutos en favor de la ciudadanía. “Me marcho con la tranquilidad de haber servido con honor, fiel al lema de proteger y servir’, y con la certeza de que la Policía Nacional seguirá avanzando hacia un futuro de mayor confianza, cercanía y eficiencia para con la gente”, concluyó.

La ministra de Interior y Policía, Faride Raful, expresó su agradecimiento y destacó el compromiso de trabajo de Guzmán Peralta, señalando que hoy lo despiden de un puesto, pero no de la asistencia que seguirá brindando.