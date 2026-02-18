Alan Checo, sobre nuevo director PN: "Guardamos la esperanza de que 'escoba nueva barre bien'"

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

"Escoba nueva siempre barre bien". Con ese reconocido refrán externó sus esperanzas el general retirado del Ejército Nacional y exalcalde el municipio de Río San Juan, Alan Checo, respecto al buen trabajo que espera del nuevo director general de la Policía Nacional (P.N.), Andrés Modesto Cruz Cruz.

"Realmente veo que el presidente cumple con la Ley Orgánica de la Policía Nacional. Esperemos que sí, que este haga su trabajo", indicó Checo. Respecto a Ramón Antonio Guzmán Peralta, director saliente de la Policía, consideró que se desempeñó correctamente.

Alan Checo.

Este miércoles, la ministra de Interior y Policía, Faride Raful, encabezó la juramentación oficial del nuevo titular policial.

Faride Raful juramentó a Andrés Cruz Cruz como nuevo director de la Policía.

Durante sus declaraciones, la ministra Raful resaltó la labor desarrollada por el director saliente, calificando su gestión y liderazgo como históricos.

Destacó que, fruto del trabajo coordinado durante su administración, se logró una reducción significativa de los niveles de violencia y de la tasa de homicidios en el país, posicionándose actualmente en 7.2 por cada 100,000 habitantes.

De su lado, el mayor general Cruz Cruz agradeció al presidente Luis Abinader y a la ministra de Interior y Policía por la confianza depositada en su designación, afirmando que asume el cargo con el firme compromiso de realizar una gestión ejemplar y alineada con los mejores intereses del país.

El alto oficial resaltó que los procesos de reforma institucional son tangibles y perceptibles, y valoró el respaldo constante del mandatario a la institución policial. Asimismo, expresó que su familia constituye su principal motivación para desempeñar sus funciones con responsabilidad, entrega y vocación de servicio.

En tanto, el mayor general (r) Guzmán Peralta agradeció a Dios, al presidente de la República y al equipo que le acompañó durante su gestión, destacando que los logros alcanzados fueron posibles gracias al compromiso colectivo y al cumplimiento disciplinado de cada directriz institucional.