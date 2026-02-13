Habilitación total de la Ciudad Judicial: ¿justicia más accesible y digna para 2.9 millones de usuarios?

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

Con la entrada en funcionamiento de la jurisdicción para Niños, Niñas y Adolescentes (NNA) y el Juzgado de Paz de la Primera Circunscripción, el Poder Judicial concluye formalmente la habilitación total de la Ciudad Judicial de Santo Domingo Este, marcando un hito histórico en la transformación del sistema de justicia dominicano y en el acceso efectivo a una justicia más cercana, digna y humana para la ciudadanía.

Esta última fase completa un proceso de apertura progresiva iniciado en octubre de 2025, mediante el cual se fueron incorporando, de manera ordenada y planificada, las distintas jurisdicciones y servicios judiciales, hasta lograr hoy un complejo que opera de forma integral en las materias civil, penal, laboral, comercial, de familia, mediación, paz y protección especializada de la niñez y la adolescencia.

La activación de los servicios NNA, tanto en el ámbito civil como penal, consolida un modelo de justicia que coloca en el centro la protección de los derechos de la niñez y la adolescencia, garantizando espacios adecuados, procedimientos especializados y un abordaje sensible a las necesidades de esta población, en coherencia con los estándares de acceso, dignidad y trato diferenciado promovidos por el Poder Judicial.

Cada año la jurisdicción de niños, niñas y adolescentes de Santo Domingo Este reciben un promedio de 4,148 solicitudes secretariales y conocen unos 2,590 casos contenciosos; mientras que los casos graciosos (acto que emite un juez ante ausencia de un litigio) promedian los 2,093.

De igual forma, los Juzgados de Paz, considerados la primera puerta de acceso de la ciudadanía al sistema de justicia, fueron habilitados en la Ciudad Judicial Santo Domingo Este, con lo que se busca fortalecer la capacidad de respuesta en la resolución de conflictos en esa demarcación promoviendo los métodos alternativos de solución de controversias, como la mediación.

La Ciudad Judicial de Santo Domingo Este se erige así como un modelo de justicia integrada, al concentrar en un solo espacio físico los tribunales de dicha demarcación, con una infraestructura moderna, accesible y orientada al servicio ciudadano. Este complejo simboliza el cierre definitivo de una etapa marcada por instalaciones precarias y dispersas, y la apertura de una nueva era caracterizada por eficiencia, transparencia y respeto a la dignidad humana.

Con esta habilitación total, el Poder Judicial reafirma su visión de que la justicia debe ser un bien público esencial, accesible para todas las personas, y capaz de ofrecer

respuestas oportunas, especializadas y de calidad. La Ciudad Judicial de Santo Domingo Este ofrecerá servicios a una población de 2.9 millones de usuarios.

Próximas audiencias

El Servicio Judicial informó que para la semana del 16 al 19 de febrero del corriente tienen programadas 115 audiencias; de estas 72 pertenecen a la materia civil, 37 penal, 5 casos en corte y 1 de presidencia de la corte de NNA.

Habilitación de áreas

Se recuerda que se ha habilitado una nueva sala de espera, con el objetivo de ofrecer a usuarios y abogados espacios apropiados, cómodos y funcionales para la espera de sus respectivos roles de audiencia. Asimismo, acceso a internet inalámbrico (Wi-Fi) y a la plataforma del rol de audiencias vía código QR, 130 cómodas sillas y climatización.

Con relación a la necesidad de parqueos para usuarios (as) y servidores judiciales, el Poder Judicial trabaja con las autoridades competentes a los fines de buscar una solución a la problemática.

Parqueos

En cuanto al proceso de habilitación del edificio el Poder Judicial, en coordinación con el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) y la firma constructora, avanzan en el proceso de recepción de la edificación y de corrección de incidentes que se han identificado durante su uso.

En paralelo se trabaja con las autoridades en la identificación de áreas que puedan habilitarse para parqueo, a fin de garantizar un acceso más digno y organizado a las instalaciones de la Ciudad Judicial Santo Domingo Este.