Las voces que marcaron una generación en República Dominicana

Este viernes se celebra el Día Mundial de la Radio, un medio que durante décadas ha informado, educado y entretenido al público. Aunque la tecnología vive un auge, la Organización de las Naciones Unidas señala que la radio continúa siendo el medio de comunicación más utilizado en el mundo.

En República Dominicana, hablar de radio es también recordar a figuras que marcaron generaciones y ayudaron a construir la historia de la comunicación en el país.

María Cristina Camilo

Fue la primera locutora dominicana y el primer rostro femenino de la televisión nacional.

Su entrada a los medios ocurrió tras escuchar un anuncio del fallecido locutor Ramón Rivera Batista, quien informaba que La Voz del Yuna necesitaba cinco locutores con título de bachiller y correcta dicción. Camilo se presentó y así inició una carrera que se extendió por más de medio siglo.

Con su trabajo abrió paso a la participación femenina en la radio y la televisión dominicana.

Teo Veras

Considerado uno de los innovadores de la radio dominicana, desarrolló una trayectoria como empresario radial, productor, consultor, editor y locutor de programas y comerciales.

Nació en agosto de 1950 en Santo Domingo. Inició su carrera profesional en 1969 en Radio Unión de Santo Domingo, donde se desempeñó como locutor y productor.

Jochy Santos

José Luis de los Santos Marte, conocido como Jochy Santos, cuenta con 50 años de trayectoria en los medios.

Nacido en el sector San Juan Bosco, inició su carrera en 1975 como cronista de arte y locutor radial. Con el tiempo se consolidó como una figura de la radio y la televisión, combinando humor y cercanía con la audiencia.

Domingo Bautista

Con más de 50 años de carrera, comenzó en los años 70 como reportero en emisoras de radio. Trabajó en medios como Diario Clarín, La Voz del Trópico y HIJB.

Actualmente continúa vinculado a espacios radiales y proyectos de podcast.

Reynaldo Infante

Comunicador con más de 28 años de experiencia en radio y televisión. En sus inicios trabajó en diversas estaciones radiales en diferentes formatos.

Como presentador de televisión condujo el horario estelar de uno de los principales canales de noticias del país. Fue reconocido con el Premio Casandra 2008 como Locutor del Año y el Micrófono de Oro 2010 como Presentador de Noticias en TV.