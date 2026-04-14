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Doce años de prisión

Condena a imputados de asalto

Un tribunal colegiado de Santiago condenó a 12 años de prisión a dos hombres que se asociaron para cometer un robo agravado en perjuicio del propietario de un negocio al que hirieron en medio del asalto.

Carcel

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José Alfredo Espinal
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José Alfredo Espinal

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Un tribunal colegiado de Santiago condenó a 12 años de prisión a dos hombres que se asociaron para cometer un robo agravado en perjuicio del propietario de un negocio al que hirieron en medio del asalto.

La sentencia establece que Hestarlin Rafael Pérez Aquino y Fran Eris Cabrera son culpables de planificar y ejecutar un asalto para robar en un pica pollo y mini bar ubicado en el barrio Villa Progreso del distrito municipal Santiago Oeste, propiedad de la víctima Gerinaldo Antonio Cruz Rodríguez, a quien hirieron de bala en el rostro. En el juicio, el Ministerio Públicoestableció que Pérez Aquino y Cabrera conformaban una organización delictiva que se dedicaba a cometer robos con uso de armas de fuego.

Sobre el autor
José Alfredo Espinal

José Alfredo Espinal

Licenciado en Comunicación Social, con una maestría en Gerencia de Recursos Humanos y diplomados en periodismo de investigación y relaciones Públicas. Docente y estudiante de término de la carrera de Derecho.
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