Condena a imputados de asalto

Publicado por José Alfredo Espinal Creado: Actualizado:

Un tribunal colegiado de Santiago condenó a 12 años de prisión a dos hombres que se asociaron para cometer un robo agravado en perjuicio del propietario de un negocio al que hirieron en medio del asalto.

La sentencia establece que Hestarlin Rafael Pérez Aquino y Fran Eris Cabrera son culpables de planificar y ejecutar un asalto para robar en un pica pollo y mini bar ubicado en el barrio Villa Progreso del distrito municipal Santiago Oeste, propiedad de la víctima Gerinaldo Antonio Cruz Rodríguez, a quien hirieron de bala en el rostro. En el juicio, el Ministerio Públicoestableció que Pérez Aquino y Cabrera conformaban una organización delictiva que se dedicaba a cometer robos con uso de armas de fuego.