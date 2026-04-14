Veinte años a acusado de violar niña

Publicado por José Alfredo Espinal Creado: Actualizado:

Los jueces del Primer Tribunal Colegiado de Santiago condenaron ayer a 20 años de prisión a un hombre acusado de violar en varias ocasiones a una niña de 9 años.

La sentencia, que declara culpable a Guillermo Jonael Taveras Castillo (Yonael), establece que el acusado cometió los hechos luego de que ingresara a la vivienda de la víctima, según el expediente aprovechando la ausencia de la madre.

El Ministerio Público dijo en un documento que conforme al testimonio de la víctima, corroborado por las evaluaciones de ginecología y psicología forense del Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif), Taveras Castillo para cometer los hechos atemorizaba y amenazaba a la niña.