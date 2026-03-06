Condenan agresiones contra periodistas Ana Laura López y Jessica Hernández

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

El Colegio Dominicano de Periodistas (CDP), seccional Distrito Nacional (CDP-DN), condenó enérgicamente las agresiones perpetradas contra dos periodistas mientras cubrían un incidente relacionado con una profesora acusada de presunto maltrato infantil en el sector Alma Rosa I, en Santo Domingo Este.

El gremio denunció que las reporteras Ana Laura López, del medio digital De Último Minuto, y Jessica Hernández, de Red Nacional de Noticias, fueron golpeadas y ultrajadas por familiares de la docente señalada, mientras realizaban su labor periodística en el lugar de los hechos.

De acuerdo con los reportes, López fue agredida en uno de sus brazos con una sombrilla, presuntamente por una hermana de la acusada.

En tanto, Hernández se desmayó durante el incidente, aparentemente afectada por el gas pimienta utilizado por agentes policiales para dispersar la trifulca, así como por los golpes recibidos en medio del altercado.

Imágenes de la agresión a periodistas

El hecho ocurrió mientras varios medios de comunicación daban cobertura al caso que ha generado gran indignación pública, luego de que circulara en redes sociales un video donde se observa el presunto maltrato infantil ocurrido en el preescolar y guardería Mi Segundo Hogar Little Steps, ubicado en Alma Rosa I.

En el audiovisual se aprecia a una mujer, que presuntamente sería profesora del centro, maltratando a una niña pequeña, obligándola a ingerir su propio vómito y presionándola en el piso para que comiera, lo que ha provocado un fuerte rechazo en la opinión pública.

Ante lo ocurrido, el CDP-DN calificó las agresiones contra los periodistas como un atentado contra la libertad de prensa y el ejercicio del periodismo, y llamó a las autoridades a garantizar la seguridad de los profesionales de la comunicación cuando se encuentren realizando su labor informativa.

La directiva del gremio anunció que convocará una rueda de prensa en las próximas horas para fijar una posición institucional sobre el caso, exigir una investigación de las agresiones y reclamar sanciones contra los responsables.

Asimismo, el CDP-DN reiteró su llamado a las autoridades competentes para que investiguen a fondo el presunto caso de maltrato infantil, establezcan responsabilidades y garanticen la protección de la menor afectada.