Condiciones estables durante el día, pero aguaceros impactarán la noche en varias regiones del país

El Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet) informó que, este domingo, prevalecerán condiciones mayormente estables durante el día; sin embargo, en horas nocturnas se esperan lluvias de moderadas a fuertes, acompañadas de tormentas eléctricas y ráfagas de viento, debido a la incidencia de una vaguada asociada a un sistema frontal.

La institución explicó que, durante la mañana y las primeras horas de la tarde, el cielo se mantendrá mayormente despejado, con escasas precipitaciones en gran parte del país. No obstante, podrían presentarse chubascos aislados en algunas localidades de las regiones este y sureste, hasta el atardecer.

Señaló que, entrada la noche, la aproximación de la vaguada y el sistema frontal incrementará la humedad y la inestabilidad atmosférica, favoreciendo la ocurrencia de aguaceros, que podrían ser de moderados a fuertes, con tormentas eléctricas y ráfagas de viento.

El organismo detalló que estas condiciones afectarán principalmente la línea noroeste, la costa norte, el Valle del Cibao y la Cordillera Central, extendiéndose de manera gradual hacia sectores del suroeste y sureste.

En cuanto a las temperaturas, la entidad destacó que se sentirán agradables a frescas durante la noche y la madrugada, sobre todo en zonas montañosas y valles del interior del país, donde también podrían registrarse densas nieblas y neblinas, propias de la estación invernal. Asimismo señaló que, durante el día, las temperaturas se percibirán ligeramente cálidas, debido a las horas de sol.

El Indomet exhortó a la población a mantenerse atenta a las actualizaciones de las informaciones meteorológicas, a través de sus canales digitales: indomet.gob.do y @indometrd en las redes sociales.