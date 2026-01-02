COE reporta 8 muertos y 48 accidentes tránsito

Publicado por Olga Vergés Creado: Actualizado:

En las últimas 24 horas, la Dirección del Centro de Operaciones de Emergencias (COE) reportó 48 accidentes de tránsito y ocho fallecidos, durante la segunda fase del operativo Conciencia por la Vida, Navidad y Año Nuevo 2025-2026, realizado en autopistas, carreteras y calles del territorio nacional.

De esos, 34 involucraron motocicletas, ocho vehículos livianos, cuatro sufrieron atropellamientos y dos involucraron camiones, informó el director del COE, Juan Manuel Méndez, al hablar ayer en rueda de prensa.

Como resultado de los accidentes, señaló que ocho personas resultaron fallecidas, tres dentro del dispositivo de seguridad; cinco fuera del dispositivo, cuatro por accidentes en motocicleta, tres en vehículos privados y una por atropellamiento. Indicó que 61 personas resultaron afectadas.

En cuanto a intoxicaciones, 121 fueron atendidas por ingesta de alcohol, de las cuales, 20 eran menores de edad, con rango entre once y 17 años, mientras que 19 fueron atendidas por intoxicación alimentaria.

Las provincias con mayor número de casos reportados fueron el Distrito Nacional, La Altagracia, Santo Domingo, San Pedro de Macorís, Puerto Plata y Santiago.

DIGESETT mantiene multas

La Dirección General de Seguridad, Tránsito y Transporte Terrestre (Disegesett), a través del vocero, Rafael Tejeda Baldera, informó que como parte de un acuerdo de red preventiva, se realizaron 1,003 operativos por distintas violaciones a la Ley 63-17, entre las que se destacan 3,332 sanciones a motociclistas por transitar sin casco protector, 1,121 sanciones por conducir sin licencia o con el documento vencido, 757 por luces defectuosas o inexistentes, 738 por circular sin seguro o sin la documentación correspondiente, 394 por no cumplir con medidas de seguridad y 370 por transitar en cruces prohibidos.

Además, 1,065 motocicletas fueron retenidas, 160 vehículos livianos y 241 vehículos pesados, por circular sin los permisos requeridos. También dijo que se realizaron nueve asistencias viales directas a conductores y peatones.

Asimismo, reiteró que la Comisión Militar y Policial del Ministerio de Interior y Policía ejecutó 525 asistencias, las cuales incluyeron labores de seguridad ciudadana, rescates, asistencias médicas, control de incendios, filtros de seguridad, apoyo térmico y asistencias mecánicas en diversas comunidades, incluyendo zonas urbanas y rurales.

Sobre el tiempo

De acuerdo con el boletín del día de ayer del Instituto Nacional de Meteorología (Indomet), el general Méndez señaló que permanecerán nubladas varias regiones del país, desde las primeras horas de la mañana.

Explicó que esa situación es producto de una vaguada asociada a un sistema frontal, la cual estará generando aguaceros de moderados a fuertes en ocasiones, con posibles tormentas eléctricas y ráfagas de viento aisladas.

Estas condiciones afectarán principalmente a las provincias Barahona, Pedernales, Independencia, Bahoruco, Azua, Peravia, San Cristóbal, San José de Ocoa, Monte Plata, Duarte, Sánchez Ramírez, Samaná, La Vega, Monseñor Nouel, Hermanas Mirabal, Espaillat, María Trinidad Sánchez, Hato Mayor, El Seibo, San Pedro de Macorís y el Gran Santo Domingo. 6