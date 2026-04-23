Coral Hospitality anuncia apertura de tres nuevos hoteles en RD

Publicado por Mayelin Acosta Guzmán Creado: Actualizado:

La empresa Coral Hospitality Corp anunció la apertura de tres nuevos hoteles en el país, con operaciones previstas entre este año y 2027, como parte de su estrategia de expansión en destinos clave.

El plan incluye la inauguración del Holiday Inn Puerto Plata en los próximos dos meses. A esto se suma el DoubleTree by Hilton Punta Cana, cuya apertura está programada para el último tercio del año y que marcará la llegada de esa marca a ese destino turístico.

Para 2027, la compañía proyecta el desarrollo del Holiday Inn Pedernales, en línea con el impulso estatal para convertir esa provincia en un nuevo polo turístico.

El anuncio fue dado a conocer en el marco de la feria Dominican Annual Tourism Exchange (DATE), por el vicepresidente de la empresa, Ricardo Felip, y el director corporativo de Mercadeo y Ventas, Ramón Tejeda.

Felip explicó que la expansión responde a una visión de desarrollo del sector. “Este crecimiento responde a una visión clara de país y de industria. Apostamos por destinos con alto potencial, diversificamos nuestra oferta de marcas internacionales y fortalecemos nuestra presencia en segmentos clave del turismo”, afirmó.

Ejecutivos de Coral Hospitality

Agregó que la estrategia se sustenta en tendencias globales que priorizan la combinación de ubicación, marca y experiencia como factores de competitividad.

De su lado, Tejeda indicó que el sector atraviesa una transformación hacia experiencias más segmentadas y mayor presencia de marcas internacionales.

“Los mercados están evolucionando hacia experiencias más segmentadas, con mayor demanda de marcas reconocidas y un consumidor más informado”, señaló.

Sostuvo que la incorporación de nuevas marcas permitirá fortalecer la presencia en mercados emisores como Estados Unidos, Europa y América Latina, así como la relación con turoperadores y plataformas digitales.

Portafolio actual

La empresa opera en el país hoteles como el Embassy Suites by Hilton Santo Domingo, reconocido recientemente entre los mejores de su categoría a nivel global, y el Coral Costa Caribe, dentro del segmento todo incluido.

Además, cuenta con la división Xeliter, enfocada en alquileres vacacionales de alto nivel.