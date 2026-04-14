Congreso de la ADP une sistema educativo en busca más calidad

Publicado por Olga Vergés Creado: Actualizado:

Durante el acto de la plenaria del Primer Congreso Pedagógico Nacional, con motivo al 56 aniversario de la ADP, el ministro de Educación, Miguel de Camps, resaltó la importancia del diálogo para fortalecer el sistema educativo.

Reiteró que la responsabilidad debe ser compartida entre el Estado, los docentes y la sociedad, y recordó que el ministerio mantiene su compromiso con el diálogo, el bienestar del magisterio y el desarrollo educativo del país.

Además, destacó que la mejora de los aprendizajes y el fortalecimiento del rol docente son prioridades, junto a la integración adecuada de la tecnología y la reducción de la brecha entre el currículo y el aula.

De su lado, Eduardo Hidalgo, presidente de la ADP, advirtió que el deterioro del clima escolar, marcado por violencia e indisciplina, es un desafío crítico ante la falta de formación y apoyo institucional para manejar conflictos. Criticó la brecha entre lo que plantea el currículo y la realidad en las aulas, señalando una implementación desigual por falta de recursos, sobrecarga docente y baja motivación estudiantil.

Además, denunció la persistencia de métodos tradicionales, escasa formación continua y la desvalorización del docente, lo que afecta la calidad del proceso educativo.

Dijo que los hallazgos del congreso pedagógico servirán como base para propuestas dirigidas a las autoridades, incluyendo al presidente Luis Abinader, con el objetivo de mejorar el sistema educativo y fortalecer el rol del magisterio.

Debates para soluciones

En el encuentro se realizaron mesas temáticas donde los participantes debatieron como la inteligencia artificial impacta en la educación, la carrera docente, la organización magisterial y las respuestas frente a reformas legales que afectan al sector. Estas discusiones permitieron recoger propuestas concretas desde las bases del magisterio para fortalecer la educación pública y docente.