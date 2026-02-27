Santo Domingo 0ºC / 0ºC
Congreso Nacional inicia primera legislatura con reformas clave en agenda

Los legisladores tienen pendiente la reforma del Código de Trabajo y del Sistema Dominicano de Seguridad Social

El Congreso Nacional da inicio en estos momentos a la primera legislatura ordinaria, con temas de vital importancia en la agenda para la sociedad, como la reforma al Código de Trabajo y al Sistema Dominicano de Seguridad Social.

El Senado, compuesto por 32 representantes, es presidido por Ricardo de los Santos, mientras que la Cámara de Diputados, con 190 miembros, está dirigida por Alfredo Pacheco.

