Agenda
Conoce las obras que inaugurará el presidente Luis Abinader este domingo
El presidente Luis Abinader tendrá una agenda llena de inauguraciones este domingo en Villa Riva y Santo Domingo Este.
El presidente de la República, Luis Abinader, tendrá una agenda con diversas actividades este domingo que incluyen diversas inauguraciones
Actividades
Duarte
1: 00 p.m. El presidente Luis Abinader encabezará la inauguración de la construcción del muro de gaviones y adecuación del Río Yuna en comunidad Ceiba de los Pájaros, municipio de Villa Riva.
Lugar: Comunidad Ceiba de los Pájaros, Villa Riva.
2:00 p.m. El mandatario presidirá la inauguración de la Carretera Villa Riva cruce Autovía del Nordeste Juan Pablo II.
Lugar: Carretera Villa Riva cruce Autovía del Nordeste Juan Pablo II.
Santo Domingo Este
4:00 p.m. El jefe de Estado encabezará la inauguración de la Ampliación del Acueducto de Barrera de Salinidad.
Lugar: El Naranjo, del distrito municipal San Luis, Santo Domingo Este.