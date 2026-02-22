Santo Domingo 0ºC / 0ºC
Conoce las obras que inaugurará el presidente Luis Abinader este domingo

El presidente Luis Abinader tendrá una agenda llena de inauguraciones este domingo en Villa Riva y Santo Domingo Este.

El presidente de la República, Luis Abinader, tendrá una agenda con diversas actividades este domingo que incluyen diversas inauguraciones

Actividades

Duarte

1: 00 p.m. El presidente Luis Abinader encabezará la inauguración de la construcción del muro de gaviones y adecuación del Río Yuna en comunidad Ceiba de los Pájaros, municipio de Villa Riva.

Lugar: Comunidad Ceiba de los Pájaros, Villa Riva.

2:00 p.m. El mandatario presidirá la inauguración de la Carretera Villa Riva cruce Autovía del Nordeste Juan Pablo II.

Lugar: Carretera Villa Riva cruce Autovía del Nordeste Juan Pablo II.

Santo Domingo Este

4:00 p.m. El jefe de Estado encabezará la inauguración de la Ampliación del Acueducto de Barrera de Salinidad.

Lugar: El Naranjo, del distrito municipal San Luis, Santo Domingo Este.

