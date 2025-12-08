A las señaladas por muerte de niña en Colegio Da Vinci, el Ministerio Público pide RD$50 millones

Publicado por José Alfredo Espinal Creado: Actualizado:

Santiago.- La Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente de este distrito judicial está previsto a conocer este martes, a las 9:00 de la mañana, la medida de coerción solicitada por el Ministerio Público contra cuatro miembros del Instituto Leonardo Da Vinci, arrestados por su vinculación al homicidio involuntario de Stephora Anne-Mircie Joseph, una niña de 11 años que falleció ahogada el pasado 14 de noviembre en la hacienda Los Caballos, en Gurabo, durante una excursión escolar.

La instancia, depositada por el órgano acusador, demanda imponer una garantía económica de 50 millones de pesos a cada imputada, impedimento de salida del país sin autorización judicial, presentación periódica ante el Ministerio Público y colocación de localizadores electrónicos.

Las medidas fueron solicitadas contra Yris del Carmen Reyes Adames, directora administrativa; Gisela Altagracia González Estrella, coordinadora general; Francisca Josefina Tavárez Vélez, orientadora; y Vilma Altagracia Vargas Morel, coordinadora del nivel secundario.

Mientras se conoce la medida de coerción, las cuatro mujeres se encuentran recluidas en la ‘carcelita’ del Palacio de Justicia de esta ciudad.

El caso ha sido calificado jurídicamente por el Ministerio Público como homicidio involuntario, en violación al artículo 319 del Código Penal dominicano, además de abandono y maltrato a niños, niñas y adolescentes, conforme al artículo 351-2 del mismo código y al artículo 14 de la Ley 136-03 sobre protección de la niñez.

Según el Ministerio Público, las imputadas movilizaron a 87 niños con solo tres cuidadoras, sin salvavidas, sin verificar si los menores sabían nadar y sin chalecos de seguridad, lo que evidencia una negligencia extrema.

La investigación está dirigida por el procurador adjunto Wilson Camacho y la procuradora de corte Olga Diná Llaverías, bajo instrucciones de la procuradora general Yeni Berenice Reynoso. El órgano acusador también solicitó al Ministerio de Educación una inspección conjunta del Colegio Leonardo Da Vinci para identificar prácticas que puedan atentar contra el interés superior del niño.

Tras la muerte de la estudiante Stephora Anne-Mircie Joseph, el Colegio Da Vinci informó el `cierre´ de sus actividades docentes hasta enero del próximo año.

A través de una nota informativa, el equipo directivo del colegio dio a conocer a la comunidad educativa que la decisión de adelantar 4 días el cierre de las clases fue por "la tranquilidad de las familias y un consenso" luego de una reunión con la Asociación de Padres y Amigos de la institución (Apadavi).

Desde el 14 de noviembre, día en que la menor Stephora Anne-Mircie Joseph, de nacionalidad haitiana perdió la vida, el centro educativo privado ha sido blanco de duras críticas por el silencio ante la tragedia.

Diversos sectores han cuestionado que a casi un mes de la muerte de la niña de 11 años no se ha informado a la familia ni a la sociedad las causas del hecho.