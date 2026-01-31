Consejo de Dirección del Centro de Atención a la Víctima agradece a sociedad dominicana interés por el tema de Villa Tapia

Publicado por RAFAEL SANTOS Creado: Actualizado:

El Consejo de Dirección del Centro de Atención a la Víctima (CAV), agradeció en el día de hoy a la sociedad dominicana, el interés que se ha venido mostrando con relación al tema de las violaciones e intentos de otras que se han producido en este municipio.

Las consideraciones sobre el tema fueron dadas a este medio por la presidenta del CAV, la trabajadora y líder comunitaria Linabel González Duarte, quien manifestó que como entidad entienden el sentir de la comunidad.

Sin embargo, en respeto al debido proceso legal, la presunción de inocencia y fundamentalmente para proteger la integridad y la dignidad de la víctima, no considera prudente ofrecer detalles específicos sobre una investigación en curso.

“Como entidad y ciudadana comprometida con los derechos humanos, estamos convencidas que el caso se está manejando con la máxima objetividad, rigor y confidencialidad. Confiamos que la justicia ha estado actuando de manera independiente, libre de cualquier presión externa, sea cual sea la percepción pública sobre el imputado”, dijo.

En ese sentido, el CAV confía plenamente en las instituciones y en los protocolos establecidos para asegurar que se llegue a la verdad y que se apliquen las medidas o sanciones ejemplares que correspondan, siempre en el marco de la Constitución y las leyes dominicanas.

Exhortamos a la prudencia y a permitir que los procesos judiciales sigan su curso sin revictimizar a la persona afectada mediante especulaciones. Oportunamente, cuando las etapas procesales lo permitan, entiendo se ofrecerá información oficial mediante los canales correspondientes”, dice.

Datos

El pasado viernes, una Juez de la Instrucción del Distrito Judicial de Hermanas Mirabal, impuso medidas de coerción consistente en Garantía Económica, presentación periódica e impedimento de salida del país, en contra de un hombre acusado de intento de agresión sexual contra una menor de edad en el sector Galindo del municipio de Villa Tapia.

La medida de coerción fue impuesta por la jueza Yudelka de León, del Juzgado de la Instrucción de esta Provincia, en contra del imputado Víctor Enmanuel Encarnación Pérez, quien deberá pagar una garantía económica de Quinientos mil pesos a través de una compañía aseguradora, presentación periódica cada viernes ante el fiscal investigador e impedimento de salida, imputado por incurrir en el delito de intento de violencia contra una menor de edad de quien se omite su nombre por asuntos legales.

En la solicitud de medidas de coerción, el Ministerio Publico señala que recibió una denuncia del padre de la menor de 16 años de edad, donde incida que la noche del 16 de enero de 2026, mientras la jovencita estaba llegando a su casa, en el referido sector, fue interceptada por una persona encapuchada, quien le puso un arma blanca en el cuello e intento abusar sexualmente de ella.

Asimismo, se indica en la medida de coerción, que el agresor amenazaba la adolescente que mantuviera la calma que si hablaba la mataría, propinándole un golpe a su víctima para que no se resistiera y conduciéndola hacia una construcción ubicada al lado de su residencia, logrando la víctima salir corriendo en busca de auxilio.

“Los levantamientos realizados por los organismos de investigación con cámaras de seguridad de diferentes lugares próximo al sector se observa una persona que con los mismo rasgos físicos y características con el imputado Víctor Enmanuel Encarnación Pérez”, dice la nota enviada por la Fiscalía de esta jurisdicción a este medio.

En esta ciudad se han producido acciones a favor del joven Víctor Enmanuel Encarnación Pérez, como son marchas declaraciones de prensa, emisión de documentos y otras acciones, en donde según han expresado, el imputado es inocente del hecho del cual se le acusa.