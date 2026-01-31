La familia recuerda a Brianna Genao como "un ángel" a un mes de su desaparición

Publicado por Lency Alcántara Creado: Actualizado:

Hoy se cumple un mes de la desaparición de la niña Brianna Genao en la comunidad de Barrero, Imbert, Puerto Plata. La incertidumbre y el silencio oficial mantienen en vilo a familiares y vecinos, quienes aseguran que hasta ahora las autoridades no han ofrecido información clara sobre el caso.

La madre de la menor se trasladó a Navarrete, mientras la abuela permanece en una humilde vivienda dentro de la comunidad, en un área restringida por la policía. Vecinos señalan que el acceso está limitado y que “ni a pie” se permite entrar, lo que ha generado malestar y desconfianza.

Familiares como sus primas Jessica y Jennifer recuerdan a Brianna como una niña alegre y divertida. “Ella es tan divertida, hablar de eso me pone mal”, expresó Jessica con evidente tristeza. Jennifer agregó: “Hasta ahora no han dicho nada las autoridades. No sabemos ninguna información”.

Brianna Genao, de tres añitos, despareció el 31 de diciembre de 2025

La desaparición ha dejado una huella de dolor en Barrero. La comunidad reclama respuestas y acciones concretas, mientras la memoria de Brianna se mantiene viva en los relatos de quienes la conocieron.

El silencio oficial

A pesar de la presión social, las autoridades no han ofrecido detalles sobre las investigaciones. Los familiares aseguran que no han recibido informes ni actualizaciones, lo que aumenta la sensación de abandono institucional.

Vecinos y allegados insisten en que el caso no debe quedar en el olvido. “Queremos saber más o menos dónde fue, pero nadie quiere decir exactamente”, comentó un residente, reflejando la falta de claridad en torno a lo ocurrido.

La ausencia de Brianna ha marcado profundamente a su familia. La madre, desde Navarrete, vive entre la esperanza y la desesperación, mientras la abuela permanece en silencio en su casita de Barrero, rodeada de recuerdos y preguntas sin respuesta.

La comunidad de Imbert exige que se intensifiquen las investigaciones y que se brinde información transparente.