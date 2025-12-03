Conozca el perfil profesional de los jueces del TSE elegidos por el CNM

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

El Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) escogió este martes a los jueces que integrarán el Tribunal Superior Electoral, una de las altas cortes que conforman el sistema judicial dominicano.

En la reunión fueron seleccionados cinco jueces titulares y sus respectivos suplentes, para un total de 10, quienes serán juramentados por un período de cuatro años, este jueves 4 de diciembre a las 6:00 de la tarde en el Palacio Nacional.

¿Quiénes son los jueces del TSE?

Ygnacio Pascul Camacho repite como presidente del TSE. El magistrado nació el 31 de octubre de 1957. Es el segundo hijo de diez hermanos de padre y madre.

Juez Presidente, Ygnacio Pascual Camacho Hidalgo

Ingresa a la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, a estudiar la Licenciatura en Derecho. Obtiene el título de Licenciado en Derecho en el año 1986 y luego realiza la Maestría en “Derecho y Relaciones Internacionales”.

En 1990, ingresa como profesor de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, llegando a la categoría máxima de Profesor Titular. En 1998, participa en el primer concurso de oposición en el Distrito Nacional, a los fines de ocupar 17 despachos judiciales, en este concurso participaron alrededor de 400 abogados.

En ese mismo año ingresa a la Carrera Judicial como juez de primera instancia. Ha sido Presidente de varias salas, pasando a juez de la Corte de Apelación en el año 2001 y en el 2005 asume la presidencia de la Tercera Sala de la Corte, en donde se mantiene por 16 años. En el 2007 es nombrado segundo sustituto del Presidente de la Corte y en el 2011 como primer sustituto del Presidente de la Corte.

Adjunto a sus actividades académicas y judiciales ha escrito varios textos como son: Guía y Practica Penal. 2001.

Introducción al Derecho Penitenciario. 2004. Código Procesal Penal (anotado).

Otro que se queda en la posición como juez de ese órgano es Pedro P. Yermenos Forastieri. Graduado, con honores, de Doctor en Derecho de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, UASD, desde el año 1986.

Pedro Yermeros.AEJRSE

En el año 1999, cursó una Maestría en Derecho Empresarial y Legislación Económica, en la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra, PUCMMM, y en el año 2012, otra en Derecho de los Negocios Corporativos, en la misma entidad académica. De igual manera, ha realizado diversos estudios en centros educativos nacionales e internacionales, dentro de los cuales se destaca la formación recibida en derecho público en el prestigioso Centro Latinoamericano para la Administración del Desarrollo, CLAD, institución donde ha recibido capacitación en tres oportunidades.

Ha tenido una destacada labor en el ejercicio de su profesión, así como en las diversas funciones públicas desempeñadas; en las labores docentes ejercidas y como ciudadano activo en la defensa de trascendentes causas sociales.

En el ámbito académico, el Magistrado ha sido profesor de derecho civil en la Universidad Nacional Pedro Henríquez Ureña, por más de 10 años, así como facilitador en programas de diplomados y maestrías.

Del año 1997 hasta el 2000, el Magistrado Yermenos Forastieri asumió las funciones de Intendente General de Bancos, la segunda posición de importancia del Organismo supervisor del sistema financiero dominicano.

De igual manera, se desempeñó como Coordinador del Componente de Justicia del Programa de Apoyo a la Reforma y Modernización del Estado, PARME, auspiciado con fondos del Estado dominicano y la Unión Europea.

El Magistrado Yermenos Forastieri también fue Consultor Jurídico de la Comisión Nacional de Energía, COENER, a la sazón dependencia del entonces Secretariado Técnico de la Presidencia. Durante más de 20 años, mantiene una columna semanal en el periódico El Nacional de Ahora, en la cual ha abordado diversos temas de interés, de manera particular del campo jurídico y electoral.

El magistrado Fernando Fernández Cruz es licenciado en derecho egresado de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD). Posee máster y estudios de postgrado en Derecho Penal, Derecho Constitucional, Derecho Administrativo y Derecho Tributario y Procesal Tributario.

Fernánez Cruz.

Ha sido juez por más de 18 años, habiendo ocupado varias posiciones en el tren judicial como Juez de Primera Instancia, estando en tribunales civiles, laborales, penales, así como de niños, niñas y adolescentes, además de haber participado en varios proyectos de liquidación en el Tribunal Superior Administrativo.

En el año 2016, el magistrado Fernando Fernández Cruz fue electo por sus jueces pares como miembro del Consejo del Poder Judicial, en representación de los Jueces de Primera Instancia, por un período de 5 años.

El magistrado Fernando Fernández Cruz es profesor de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, tanto en la Escuela de Derecho como en la Escuela de Ciencias Políticas. Además, es parte del cuerpo docente de la Escuela Nacional de la Judicatura, de la cual también fue miembro de su Consejo Directivo.

Rafaelina Peralta Arias es dominicana. Abogada y politóloga. Doctoranda en Ciencia Política y Procesos Políticos Contemporáneos por la Universidad de Salamanca, España; Diploma de Estudios Avanzados en Ciencia Política y Administración (DEA), Universidad de Salamanca, España; Maestría en Derecho Constitucional, Universidad Iberoamericana (UNIBE), Santo Domingo; Maestría en Ciencia Política Gobierno y Democracia de las Universidades de Salamanca e Internacional de Andalucía (USAL/UNIA), Huelva, España; Especialidad en Derecho Civil y de Familia, Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD). Doctora en Derecho, Universidad Central del Este (UCE), República Dominicana.

Rafaelina Peralta.

Ha participado en diversos cursos y seminarios internacionales sobre Ciencia Política, sistema, régimen y tecnología electoral, materia constitucional y sobre la Institución de los Actos del Estado Civil en República Dominicana, España, México, Costa Rica, Colombia, Brasil, Bolivia, Venezuela, El Salvador y Estados Unidos de Norteamérica.

Actual Jueza Titular del Tribunal Superior Electoral; Ex Magistrada Titular de la Junta Central Electoral, en la cual trabajó por veinte años ininterrumpidos, ocupando además las posiciones de Consultora Jurídica, Directora Oficina Central del Estado Civil y Oficial del Estado Civil. Laboró como Coordinadora Nacional del Componente de Dotación de Documentos Legales de Identidad del Proyecto de Inversión en Protección Social (por concurso) Banco Mundial/Gabinete Política Social. Desde 1986 es Presidente-fundadora de Peralta Arias & Asociados, Oficina de Abogados.

Miembro del Colegio de Abogados de la República Dominicana, del Colegio Dominicano de Notarios, del Consejo Nacional de Mujeres; Miembro Fundadora del Consejo de Expertos Electorales de Latinoamérica (CEELA) y de la Asociación de Magistradas de las Américas (AMEA). Es apartidista.

Lenis Rosángela García, es gaduada Summa Cum Laude en Derecho por la Universidad APEC (UNAPEC) en 2005, ha realizado una destacada formación de posgrado: Maestría en Gobierno y Administración Pública y Maestría en Ciencias Políticas en la Universidad Complutense de Madrid y la Universidad Católica de Santo Domingo (UCSD); Maestría en Derecho de los Negocios Corporativos en la PUCMM y Maestría en Derecho Electoral y Partidos Políticos en la Universidad Castilla-La Mancha (UCL).

Lenis García.

Además, ha participado en programas de liderazgo en la Barna Management School y en la prestigiosa Georgetown University en EE. UU., junto a otros estudios especializados en derecho a nivel internacional.