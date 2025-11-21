Concluye de manera exitosa evaluación aspirantes a SCJ y TSE

Publicado por Tania Hidalgo Creado: Actualizado:

La vicepresidenta Raquel Peña, en su calidad de presidenta en funciones del Consejo Nacional de la Magistratura (CNM), proclamó ayer que concluyó de manera exitosa el proceso de evaluación de los postulantes a la Suprema Corte de Justicia (SCJ) y el Tribunal Superior Electoral (TSE). En total, participaron en las vistas públicas 81 de los 83 inscritos.

En la jornada, encabezada por la vicemandataria estuvieron los demás consejeros, es decir, los presidentes de la Suprema Corte de Justicia, Luis Henry Molina; del Tribunal Constitucional, Napoleón Estévez Lavandier; del Senado, Ricardo de los Santos, y de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, así como la jueza de la Suprema Corte de Justicia, Nancy Salcedo Fernández, el senador Omar Fernández y el diputado Tobías Crespo.

El CNM se mantiene en sesión permanente hasta informar quienes resultaron escogidos para ocupar las cinco vacantes de la SCJ, así como los cinco titulares del TSE y sus respectivos suplentes.

“Podemos asegurar que, a final de mes, la población conocerá a los nuevos jueces que ocuparán las altas cortes”, afirmó la magistrada y secretaria del CNM, Nancy Salcedo.

Intervenciones

En esta última jornada de vistas públicas desde el Salón Las Cariátides del Palacio Nacional fueron entrevistados 20 aspirantes. La jornada inició a las 9:23 de la mañana, con la participación de Namphi Rodríguez, aspirante a ser parte de la Suprema Corte de Justicia (SCJ), quien aseguró que, de ser favorecido, ejercería sus funciones con la transparencia y la independencia que requiere el estado social y democrático de derecho.

Además, expuso sobre los desafíos que, a su entender, enfrenta el derecho dominicano.

“Hoy el derecho dominicano está viviendo un proceso de reformas importantes, cuyos principales desafíos se cifran alrededor de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación y de la inteligencia artificial (IA) en las ciencias jurídicas. La inteligencia artificial es capaz de redactar contratos, de resumir sentencias, de estudiar predictivamente líneas jurisprudenciales de tribunales, sin embargo, nosotros creemos que el derecho es el producto del intelecto humano, del raciocinio de los operadores del sistema. Debemos avanzar hacia la alfabetización digital para que no haya rezagos, pero sin dejar atrás los principios deontológicos y éticos de nuestra profesión”, precisó.

Sobre los desafíos a enfrentar por el sistema de justicia hizo referencia también a la mutación del derecho dominicano, es decir, “un derecho que tradicionalmente fue legislativo, hoy por el efecto vinculante del Tribunal Constitucional (TC), se convierte en un derecho jurisprudencial”.

De su lado, Rosanna Isabel Vásquez Febrillet (SCJ), juez de carrera con 30 años dentro del sistema, expuso sobre las bondades de la ley (340-22) sobre extinción de dominio. Esta ley va a permitir al Estado dominicano perseguir de manera efectiva los bienes de origen ilícito o de destinación ilícita sin ningún proceso penal.

De igual forma permitirá disminuir los entramados criminales y el poder económico que estas redes logran por sus actividades ilícitas y que afectan a la población.

“Es una ley novedosa y protectora para los afectados. Se trata de una ley con garantías”, puntualizó.

En la jornada de vistas públicas se abordaron también aspectos relativos al sistema tributario. Yorlin Vázquez Castro, aspirante a formar parte de la SCJ, expresó que desde el 2020 labora en la Dirección General de Impuestos Internos (DGII) como subdirectora jurídica, donde se concentró, a su llegada, en el descongestionamos del Departamento de Reconsideración, agilizando más de 12.000 resoluciones de recursos que tenían más de 5 años pendientes en sede administrativa. Otros logros ha sido la creación de la Defensoría del Contribuyente, el Marco Orgánico Funcional y de Recursos Humanos de la Administración Tributaria y, junto al Ministerio Público, la Creación de la Unidad de Persecución de Delitos Tributarios.

Redactó e implementó las modificaciones a la Ley 46-20, la Ley 51-23 y la Ley 32-23 sobre Facturación Electrónica.

En tanto, Juan de las Nieves Sabino Ramos, juez de la Corte de Apelación de Niños, Niñas y Adolescentes de San Pedro de Macorís, habló sobre los procesos de adopción de menores de edad establecido en la Ley 136-03. Reconoce que es un proceso dilatorio.

De su lado, Pedro Antonio Sánchez Rivera, presidente de la Tercera Sala Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional y quien aspira a la SCJ, expuso sobre el rostro humano de la justicia, es decir, la empatía que debe tener el juez al momento de impartir justicia.

“El juez tiene que ver al procesado como un humano y esa calidad de humano le permite establecer decisiones más justas. Uno de los pilares de la SCJ cuando habla de acceso a la justicia es tomar en cuenta a la persona como tal, de manera que se pueda sentir identificada, que debe existir un diálogo constante entre el imputado y su juzgador, que no vea al juez como un mero aplicador de la norma, porque el juez no es boca de la ley, sino boca de la justicia”, precisó.