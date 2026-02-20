Conozca las rutas alternas tras cierre del tramo del Malecón por carnaval

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

La Alcaldía del Distrito Nacional informó que cerrará un tramo del malecón a partir del viernes 20 de febrero a las 4:00 de la tarde por el montaje del Carnaval del DN.

El cabildo señaló que el tramo a cerrarse está comprendido en la avenida George Washington entre la Pasteur y la calle Palo Hincado, con miras a la celebración del tradicional desfile que se llevará a cabo el próximo domingo 22 a partir de las 3:00 de la tarde.

Asimismo, las autoridades municipales recomendaron la utilización de la avenida Independencia y la Simón Bolívar, mientras dure el cierre.

El Carnaval del Distrito Nacional contará con la participación de más de 70 comparsas y personajes individuales, así como con un gran concierto de cierre a cargo de Toño Rosario, Omega, Jandy Ventura, Sexappeal y Steffany Constanza.

Rutas alternas

El desfile, realizado en conjunto con la Unión de Carnavaleros del Distrito Nacional (UCADI), será dedicado al Dr. José Guillermo Mieses “Pepe”, médico, deportista, folclorista y fundador de la legendaria comparsa Los Leones del Diablo, ganadora de diversos premios nacionales.

El cabildo informó que Francisco Taveras Benítez es el Rey del Carnaval, ya que desde los cinco años tuvo un acercamiento con el carnaval que terminaría convirtiéndose en su vocación. Luego de años aportando de forma activa, formó su propia comparsa llamada Los Diablos de Franciquito, pasando 10 años después a denominarse Los Cachos de Villa Francisca.

Por otro lado, Santa Valdez fue coronada como Reina del Carnaval por sus grandes aportes a esta expresión cultural, participando en comparsas desde 2006. Creó su propia comparsa llamada Sangre Africana, representando a Los Pinos de Guachupita y conquistando por lo menos 15 premios en el Desfile de Carnaval del DN.